El Ayuntamiento de Alicante activa medidas de seguridad ante la previsión de fuertes vientos

Vallados de protección de seguridad ante la previsión de fuertes vientos en la ciudad de Alicante - MONTAJE A PARTIR DE AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha activado desde las 10.00 horas de este lunes el plan de emergencia por fuertes vientos superiores a 70 kilómetros por hora (km/h) con medidas de seguridad que se mantendrán hasta que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat decrete el fin de la alerta.

En este sentido, se ha ampliado el radio del vallado de protección de seguridad en el belén gigante situado en la plaza del Ayuntamiento, donde se han retirado también los veladores, y en los seis ángeles de la decoración navideña.

Igualmente, se ha cerrado el acceso a los parques y jardines en todo el casco urbano, así como a los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

Así, la Policía Local de Alicante ha procedido a las 10.00 horas a ampliar el radio del vallado del belén gigante en la plaza del Ayuntamiento hasta los soportales de la plaza, restringiendo el acceso peatonal hasta la entrada principal del palacio consistorial, y se han retirado también los veladores.

De la misma forma, se ha ampliado hasta los 15 metros el radio de vallado de los seis ángeles gigantes de la decoración navideña distribuidos por la ciudad. Concretamente, en el cruce de la avenida de la Universidad con Jaime I, la plaza San Cristóbal, General Marvá, Xavier Soler (frente al Centro Comercial Gran Vía), la confluencia de las avenidas Costa Blanca con Condomina (frente a la Iglesia de San Pablo) y en las inmediaciones de la Plaza de Toros.

También se ha procedido, por los diferentes servicios municipales de Turismo y Zonas Verdes, al cierre al paso peatonal a todos los parques y jardines de la ciudad y ha quedado cancelado el acceso al Castillo de Santa Bárbara, en el monte Benacantil, así como al de San Fernando, en el Tossal.