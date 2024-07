El Ayuntamiento de Alicante activa el protocolo por ola de calor, con refuerzo de la atención en la calle

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha activado para este jueves y viernes el protocolo frente al riesgo de nivel amarillo por temperaturas extremas que se van a registrar en la ciudad. Además, ha puesto en marcha medidas preventivas dirigidas a las personas sin hogar, así como las recomendaciones básicas para la ciudadanía.

Está previsto que las temperaturas alcancen los 31 grados de máxima este jueves en Alicante y los 32 el viernes, mientras que las mínimas no bajarán de los 23 grados, por lo que desde la concejalía de Bienestar Social se va a intervenir con los equipos de calle para alertar de las altas temperaturas a las personas sin hogar, y diariamente se van a repartir kits con agua, gorras y protección solar, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Los equipos de calle estarán pendientes del estado y las condiciones de las personas sin hogar, les darán recomendaciones para evitar golpes de calor y les dirigirán, en caso necesario, a los recursos sanitarios o asistenciales correspondientes.

Las salidas de los equipos se prevé que se realicen en horario de mañana y de tarde, intensificando el servicio de atención en calle que el Ayuntamiento de Alicante realiza a través del convenio de colaboración con Cruz Roja.

Además, desde el Ayuntamiento y Cruz Roja han apuntado que están disponibles el centro municipal para personas sin hogar (CAI) y el Centro de Intervención de Baja Exigencia (CIBE) de Cruz Roja, un recurso de enfoque socio sanitario que atiende a personas con adiciones muchas de las cuales se hallan en situación de exclusión social severa y que ofrece desayuno, ayuda de emergencia, asesoramiento, atención sanitaria, psicológica y terapéutica.

Por otro lado, el servicio de teleasistencia municipal aprovecha estos días para trasladar a los usuarios, en su mayoría personas de la tercera edad o dependientes, las recomendaciones de actuación frente al calor y asegurarse de que se encuentran en buenas condiciones.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha realizado recomendaciones, como procurar exponerse al sol el menor tiempo posible y emplear protección solar y gorra o sombrero; vestir con ropa ligera, de colores claros y cubrir la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza; que las comidas sean ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales, como fruta y verduras, y evitar comidas calientes y pesadas; beber mucha agua y evitar el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día; mantener ventanas y persianas cerradas si en el exterior hay mayor temperatura.

Igualmente, ha aconsejado buscar las habitaciones más frescas del domicilio, hidratarse con agua y zumos de frutas, tomar duchas y emplear los sistemas de refrigeración; prestar especial atención a niños y ancianos, vigilar su ingesta de líquidos. Los menores de 5 años y los mayores de 65 son los más vulnerables, así como las personas muy obesas, enfermas o que tomen determinados medicamentos. Las personas con una actividad que requiere esfuerzo físico también deben tener mucha precaución.

También ha recomendado no dejar nunca a nadie en el interior de un vehículo cerrado; no consumir bebidas alcohólicas, pues favorecen la deshidratación, u otras de carácter diurético como el té o muy azucaradas; abrir las ventanas y ventilar durante la noche; y ante síntomas como sensación de debilidad, mareos, calambres musculares, dolor de cabeza, náuseas, cesar la actividad, beber líquidos, refrescar el cuerpo y consultar con los servicios sanitarios, incluso avisar al servicio de urgencias sanitarias si los síntomas no disminuyen.