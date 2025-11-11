El Ayuntamiento de Alicante aprueba planes de seguridad y salud para iniciar obras de mejora en siete centros educativos

El Ayuntamiento aprueba planes de seguridad y salud para iniciar obras de mejora en siete centros educativos - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes los planes de seguridad y salud que permitirán comenzar los trabajos previstos en los colegios de educación infantil y primaria (CEIP) Prácticas La Aneja, Rafael Altamira, Gloria Fuertes, Enric Valor, San Blas y Benalúa, así como en la escuela infantil El Tossalet.

Estas obras forman parte del contrato adjudicado por lotes para la reforma y mejoras de 13 centros educativos, por un montante global de 369.526 euros, según ha detallado el consistorio a través de un comunicado.

"Avanzamos en nuestro plan de mejora y mantenimiento de las infraestructuras educativas y muy pronto los alumnos de estos siete centros educativos podrán disfrutar de instalaciones renovadas", ha destacado la concejala de Educación, Mari Carmen de España.

Por su parte, la edil de Infraestructuras, Cristina García, hace hincapié en "el esfuerzo que está realizando este equipo de gobierno para mejorar los centros educativos del municipio, con un nuevo contrato de mantenimiento que triplica la inversión hasta alcanzar los 1,3 millones anuales".

De esta forma, por un lado, en la junta de gobierno de este martes se han aprobado los planes de seguridad y salud para el inicio de las obras de reparación y mejora en colegios públicos de la ciudad, que consistirán en la reparación y saneado de viguetas del forjado en la planta sótano del CEIP Prácticas La Aneja y el acondicionamiento de rampas de acceso a aulas de infantil desde el patio en el CEIP Rafael Altamira, adjudicados ambos a la mercantil Inelsa Ingeniería e Infraestructuras por 16.685 y 19.698 euros, respectivamente.

Por otro, se ha dado luz verde a los planes de seguridad y salud para las obras adjudicadas a la mercantil Eealia Levante SL, correspondientes al acondicionamiento de la rampa de acceso al patio infantil en el CEIP Gloria Fuertes por importe de 25.562 euros, la reparación del frente de forjado y el canalón de la cubierta del CEIP Enric Valor por 45.437 euros y el acondicionamiento de una zona del patio infantil del CEIP San Blas por 18.401 euros.

También se ha dado luz verde al plan para la reparación del pavimento y adecuación de la zona de juegos infantiles en el patio del CEIP Benalúa por 108.848 euros, adjudicado a la mercantil Grupo Niberma SL.

Además, se ha aprobado el último paso para el inicio de las obras de reforma y adaptación del almacén existente en el aseo de la escuela infantil El Tossalet por importe de 19.339 euros, adjudicadas a Esclapés e Hijos SL.