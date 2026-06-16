El Ayuntamiento de Alicante asegura que envió a la jueza los correos de Les Naus que hubo durante el periodo solicitado

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ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha trasladado que remitió a la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus "todos" los correos electrónicos, entre el Servicio de Gestión Patrimonial y la Vicesecretaría, que existieron en el plazo que especificó la magistrada en su requerimiento, es decir, del 15 al 31 de enero de este año, y que se aportó "incluso alguno más".

No obstante, ha concretado que dentro de ese periodo "evidentemente hay unos días" en los que no existieron estas comunicaciones, algo que, según han avanzado desde el consistorio, "se le va a comentar" a la magistrada.

Así lo ha indicado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, del PP, este martes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, al ser preguntado sobre esta documentación reclamada por la instructora de la causa sobre este residencial, ubicado en Playa de San Juan.

Villar, quien además es concejal de Asesoría Jurídica, ha explicado que desde esta área le han precisado que la jueza pidió unos correos de un plazo concreto, que estos se enviaron y que "evidentemente hay unos días en los que no hay correos".

Así, ha avanzado que "se le va a comentar" a la magistrada que "no se le envía" documentación porque en parte de los días comprendidos en el requerimiento no existieron correos. En este sentido, ha defendido que sí se aportaron al juzgado "todos los que hubo" en otros días del periodo reclamado e "incluso alguno más".

Preguntado por si, ante el contenido de esos correos, el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, del PP, se va a replantear que María Pérez-Hickman continúe como jefa del Servicio de Contratación, Villar ha respondido que esa cuestión "no está encima de la mesa".

Pérez-Hickman, una de las 15 investigadas en la causa judicial sobre Les Naus, dimitió como directora general municipal después de trascender que dos hijos y un sobrino suyos figuraban entre los adjudicatarios de VPP. También está investigada la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, quien igualmente resultó beneficiaria de una vivienda y renunció al cargo tras conocerse este hecho.

Sobre el contenido de esas comunicaciones aportadas al juzgado, Villar ha abundado en que esos temas se tendrán que dilucidar en sede judicial o en comisiones y ha evitado opinar al respecto del caso concreto de Les Naus. También ha dicho que cree que Pérez-Hickman es una persona "diligente" en su trabajo.

VICESECRETARIO

Por otro lado, preguntado por la petición de la acusación popular del grupo municipal del PSPV a la jueza para que el vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante acuda a declarar como testigo, Villar ha señalado que esa "no es una cuestión" que desde el equipo de gobierno tengan que valorar.

Y ha abundado en que la decisión de que acuda el alto funcionario a declarar o no dependerá de si la magistrada accede o no a la solicitud de los socialistas: "No vamos a decir mucho más porque no tenemos nada que decir al respecto".

"Y el vicesecretario, si es citado, acudirá, y en función de lo que le pregunten, contestará lo que tenga que contestar, pero no podemos entrar en nada más", ha agregado el vicealcalde de Alicante, quien ha sentenciado: "No seré yo quien conteste por el vicesecretario".

Preguntado por si el equipo de gobierno dio órdenes al vicesecretario para que pidiera a la jefa de Patrimonio que eliminara nombres de un informe sobre Les Naus, Villar ha afirmado que no le consta y se ha remitido a que Barcala detalló en el pleno monográfico sobre las VPP "todas y cada una de las conversaciones que tuvo" con el alto funcionario.