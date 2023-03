El Ayuntamiento de Alicante derruirá el centro infantil Siete Enanitos y construirá una nueva escuela "más moderna"

Barcala dice que buscan alternativas para reubicar a los niños y que el traslado a Els Xiquets y a aulas prefabricadas es "excepcional"

ALICANTE, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el Ayuntamiento derruirá la escuela infantil Siete Enanitos y construirá una nueva escoleta para los niños allí matriculados, después de que este centro se cerrara el pasado viernes por las deficiencias estructurales detectadas. Además, ha apuntado que están buscando otras opciones para la reubicación, en lugar de trasladar a los alumnos al centro Els Xiquets y a aulas prefabricadas.

Así se ha expresado el primer edil este miércoles a preguntas de los periodistas, después de que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de los centros educativos infantiles de Els Xiquets y Siete Enanitos concentraran este martes para reclamar al consistorio "otra opción".

Barcala ha señalado que se derribará el edificio de Siete Enanitos y se construirá uno nuevo, que será "más grande, más moderna, con mejores instalaciones y más medios". Esta decisión se ha tomado porque la reparación es "casi igual de costosa" y con los mismos plazos. "No merece la pena, nuestros niños se merecen que se derribe y se haga una nueva. Se va a encargar ya un proyecto para la nueva escuela Siete Enanitos", ha resaltado.

Asimismo, ha afirmado que los técnicos municipales trabajan "contra reloj" para lograr la mejor ubicación de los niños trasladados a Els Xiquets de manera "excepcional", puesto que ha resaltado que "lo importante son los niños y su seguridad".

En este sentido, ha indicado que manejan "distintas alternativas" para la reubicación. "Están buscando y hay algunas opciones, de una opción muy provisional, que son siempre las aulas prefabricadas, a otras que puede ser reubicar en espacios que necesariamente tienen que cumplir con unos requisitos de calidad tremendos", ha expresado.

"ALTERAR LO MENOS POSIBLE"

"No vamos a reubicar a los niños en espacios que no estén adecuadamente adaptados", ha afirmado. En este sentido, ha añadido que no quieren separar a los alumnos de sus profesores ni "alterar el ritmo normal de Els Xiquets o de otro centro". "Queremos que esto altere lo menos posible, dentro de ser algo que ha requerido de una decisión absolutamente inmediata, cuando se ha conocido que había problemas estructurales y que podía haber riesgo", ha defendido.

Además, Barcala ha destacado que planean construir una tercera escuela infantil para "atender toda la demanda que hay en la ciudad" y ha subrayado que "no es incompatible" con el desarrollo del nuevo edificio de Siete Enanitos, aunque ha recalcado que esta última es "la prioridad absoluta y urgente".