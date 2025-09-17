El Ayuntamiento de Alicante firma un convenio para construir mil viviendas en la Albufereta, cien de ellas públicas - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha firmado este miércoles en el Ayuntamiento un convenio de urbanización que "permitirá construir en la Albufereta un nuevo sector con un millar de viviendas, un centenar de ellas de protección pública".

El primer edil ha señalado que esta actuación es "un hito muy importante" para la ciudad y ha asegurado que "supone dar un paso más hacia la ciudad del futuro", según ha informado la administración local en un comunicado.

Asimismo, Barcala ha subrayado que el objetivo es "dar respuesta al problema habitacional en Alicante", ya que "se genera vivienda de precio asequible, vivienda social y, al mismo tiempo, el sector privado apuesta por la ciudad con proyectos como Nueva Albufereta, que va a dotar de vida y de actividad a una zona importante" del término municipal.

En este sentido, el alcalde ha agradecido a la iniciativa privada que "se sume al impulso municipal por el desarrollo de Alicante" en un momento en el que "la ciudad está en pleno crecimiento y el tema de la vivienda está de rabiosa actualidad".

El acto ha consistido en la firma del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Alicante y el agente urbanizador para el desarrollo del programa de actuación integrada (PAI) del polígono A.1. del sector 1/4 Albufereta, representado por su presidenta, Isabel Cortés, y su vicepresidenta, Noelia Pérez.

El objeto del acuerdo es "la regulación de los derechos y obligaciones del Ayuntamiento, del agente urbanizador y de los propietarios adheridos", con el fin de "conseguir los objetivos legales del PAI".

De esta manera, la firma del convenio supone para el consistorio "un nuevo hito", después de que el equipo de gobierno "haya desbloqueado la tramitación de este sector, pendiente desde hace más de 20 años", lo que "da vía libre a la presentación del proyecto de reparcelación y la obtención de las autorizaciones pertinentes por los organismos afectados".

Tras ello, podrán empezar las obras de urbanización "a mediados o finales de 2026" y la construcción de las viviendas en 2027 en el nuevo sector, ubicado entre las calles Caja de Ahorros, Flora de España y la glorieta del Ingeniero Pedro Torres, junto al barranco del Juncaret.

Asimismo, las viviendas estarán concentradas en la zona oeste del barrio, alejadas del barranco y del bien de interés cultural (BIC) Cerro de las Balsas, en el que se pretende "desarrollar más adelante una gran zona verde y poner en valor el yacimiento arqueológico". También está prevista la ejecución en la zona de un equipamiento público, aún por definir, que ocupará una superficie de 10.000 metros cuadrados.

"DESBLOQUEO"

El sector Plan Parcial 1/4 Albufereta cuenta con ordenación aprobada desde el año 1991 y desde entonces "ha sufrido numerosas actuaciones urbanísticas e iniciativas de programación que por diversos motivos no han finalizado la urbanización de su ámbito de actuación", según ha detallado el Ayuntamiento de Alicante.

Para resolver esta "problemática", se ha decidido desarrollar secuencialmente el ámbito urbanístico y dividir la primera unidad de ejecución (polígono A) del sector en dos subunidades, la A.1. y la A.2. De esta forma, se pretende "agilizar la gestión urbanística del sector". En esta primera subunidad se busca "finalizar parte de las obras de urbanización del anterior agente urbanizador, colmatando la actual trama urbana prevista en la ordenación aprobada".

La segunda subunidad consiste en la previsión de "ordenar la zona" mediante una modificación de planeamiento que baje la presión edificatoria del ámbito, definiendo una infraestructura verde que pueda unir el sector con la playa y con las zonas más interiores del municipio para "integrar" el entorno del Cerro de las Balsas.

Por otro lado, la superficie de la actuación propuesta es de 128.087,38 metros cuadrados, con una edificabilidad estimada de 135.380 de techo, con una inversión aproximada de 20 millones de euros.

VIVIENDA

Esta iniciativa se suma al nuevo barrio Lomas de Garbinet, en el que está prevista la construcción de 930 viviendas, el 40 por ciento de ellas de protección pública, así como los "avances" dados para la conclusión del sector Cerámica Santo Tomás, en el norte de la ciudad, en el que además de 500 viviendas está prevista una zona comercial, un equipamiento docente y uno sociocultural, así como varias zonas verdes.

Además, el Ayuntamiento de Alicante ha recordado la tramitación del plan de ordenación pormenorizada del Parque Central, uno de los proyectos neurálgicos para el "desarrollo de la ciudad", en el que se contempla la construcción de 1.433 viviendas.

En la misma línea, se trabaja en el desarrollo del sector dos del PAU 5 en la Playa de San Juan, con 465 viviendas, 322 libres y 143 protegidas, así como en el proyecto del PAU 3, en el que está previsto el desarrollo de 1.642 inmuebles, 1.150 libres y 492 protegidas.

Por otro lado, el consistorio alicantino ha recordado que, en el marco del Plan Vive, ha firmado un convenio con la Generalitat Valenciana para construir 220 viviendas protegidas en cinco parcelas municipales.

EU-PODEM NO ASISTE AL ACTO

Por su parte, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem no ha asistido al acto convocado por el alcalde y su equipo de gobierno debido a que "la firma urbanística debería hacerse en un despacho, con técnicos municipales y la empresa promotora, no en un acto público preparado para la galería".

Así lo ha manifestado el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, a través de un comunicado, en el que ha aseverado que "se pretende que la ciudad aplauda la especulación". "No hay nada que celebrar en un plan parcial que debía haberse ejecutado en 1991 y llega con 34 años de retraso", ha remarcado.

La coalición ha insistido en que este sector de la Albufereta "fue declarado oficialmente inundable y se mantiene en la cartografía con riesgo geomorfológico, lo que hace de esta operación urbanística un proyecto potencialmente peligroso".

De igual forma, EU-Podem ha asegurado que "si bien algunos estudios posteriores han intentado matizar el alcance del riesgo, se trata de una zona sensible que nunca debería ser utilizada para levantar miles de viviendas de lujo".

Además, de acuerdo con la formación que lidera Copé, el ámbito "alberga restos de una necrópolis y villa tardorromanas, así como otra necrópolis ibérica, lo que incrementa el valor patrimonial que está en juego".

En relación con el convenio, este grupo municipal ha indicado que "no contempla viviendas de protección oficial (VPO) en la actuación privada, las únicas previstas dependen de la voluntad del Ayuntamiento de usar su reserva de aprovechamiento, no de una obligación al urbanizador".

Por ello, Copé ha alertado de que "lo que se está proyectando son 1.500 viviendas de superlujo en primera línea, blindando la Albufereta para los bolsillos más pudientes y dejando fuera a la mayoría social de Alicante" y ha reiterado que "convertir la firma de un convenio urbanístico en un espectáculo mediático solo sirve para tapar la falta de un modelo de ciudad justo, seguro y sostenible".

"Mientras tanto, en desarrollos alejados como las Lomas de Garbinet o el Parque Central sí se obliga a que el 40% de las viviendas sean de protección. El mensaje es claro: en la costa, fuera la gente trabajadora", ha agregado.

De esta forma, EU-Podem ha expresado que "el Ayuntamiento debería priorizar la planificación equilibrada, la protección del patrimonio y el derecho a la vivienda".