El Ayuntamiento de Alicante habilita la Central de Atención Social para "agilizar gestiones"

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha la nueva Central de Atención Social (CAS), una iniciativa destinada a "mejorar la atención y respuesta a las demandas ciudadanas relacionadas con los servicios sociales municipales", a través de un teléfono gratuito y un formulario telemático, con el fin de "agilizar gestiones". Tras empezar a funcionar el 3 de noviembre, en las primeras jornadas la media ha sido de 30 llamadas y 20 solicitudes telemáticas diarias.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha subrayado que este nuevo recurso para los alicantinos "aglutina todas las gestiones relacionadas con Bienestar Social, desde dar cita con personal técnico, informar sobre recursos, prestaciones disponibles o el estado de solicitudes y trámites". Todo ello, atendido por "personal especializado". El primer edil ha visitado este miércoles las instalaciones de la centralita junto a la edil de Bienestar Social, Begoña León, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Según Barcala, la nueva CAS "facilita la accesibilidad a los servicios sociales, agiliza las gestiones, optimiza la atención al ciudadano y reduce desplazamientos y tiempos de espera, ofreciendo a los alicantinos un servicio inmediato, cercano y completamente gratuito de información y orientación sobre los recursos y programas sociales".

TELÉFONO GRATUITO Y FORMULARIO

El Ayuntamiento de Alicante ha explicado que el servicio CAS incorpora dos nuevas vías de acceso para la ciudadanía: una línea telefónica gratuita, 900700096, y un formulario web de atención disponible en www.alicante.es/es/tramites/cita-previa-y-consultas-concejalia-bienestar-social.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 08.30 a 14.00 horas. Ambos canales están gestionados por un equipo especializado que ofrece información, orientación y acompañamiento sobre los recursos, ayudas y programas municipales, así como sobre el estado de los expedientes abiertos en Servicios Sociales. En aquellos casos en los que sea necesario, el equipo del CAS facilita una cita para atención presencial con un profesional de referencia en el centro social correspondiente.

El objetivo principal de esta central es "facilitar el primer contacto con los servicios sociales, agilizar los tiempos de respuesta y garantizar una atención más accesible, cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía".

"La creación del servicio CAS forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Alicante con la modernización y mejora continua de los servicios públicos, apostando por la digitalización y la coordinación entre equipos para ofrecer una atención social más eficaz y centrada en las personas", ha sentenciado el equipo de gobierno.