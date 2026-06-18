El Ayuntamiento de Alicante inicia los trámites para construir 550 viviendas, la mitad VPP, en el PAU 2-La Torreta

ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el inicio de tramitación del Plan Parcial número 2 del PAU 2-La Torreta, en el que está prevista la construcción de aproximadamente 550 viviendas, la mitad de ellas de protección pública, en una superficie total de 5,5 hectáreas de terreno.

Con este nuevo plan, el consistorio busca avanzar en la agilización de proyectos urbanísticos y la construcción de viviendas en actuaciones que recoge el Plan General actual, entre las que se encuentran las iniciativas en Lomas de Garbinet, con 930 viviendas; Playa de San Juan (PAU 5), con 475; Nueva Albufereta, con un millar; o el Parque Central, con 1.400.

En los próximos meses también se desarrollarán sectores como el PAU 3 y Pino y Ruaya, con más de 5.000 viviendas previstas en total, según ha asegurado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha señalado que el inicio de tramitación de este sector que quedó pendiente de ejecutar en el PAU 2 es "una buena noticia para Alicante".

Además, ha subrayado que, con ello, se avanza en la urbanización de los vacíos existentes en la ciudad para "coser barrios tan integrados como La Torreta" y, al mismo tiempo, habilitar 550 nuevas viviendas, el 50 por ciento de ellas protegidas, para cubrir "la demanda existente".

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

La iniciativa presentada tiene por objeto la programación y desarrollo urbanístico del Sector 2 del PAU 2 previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987, que ha permanecido sin urbanizar hasta el momento. El ámbito de actuación tiene una superficie aproximada de 5,53 hectáreas.

La documentación técnica aportada define la delimitación física del ámbito de actuación y las actuaciones urbanísticas propuestas, aspectos que serán objeto de comprobación y valoración por los servicios municipales competentes durante la tramitación del procedimiento.

Además, la propuesta incluye la formulación de la ordenación pormenorizada del Sector 2 del PAU 2 mediante la tramitación del correspondiente Plan Parcial, así como la programación y gestión de su desarrollo urbanístico.

Asimismo, la solicitud se acompaña de un Borrador del Plan Parcial y de un Documento Inicial Estratégico, presentados para el inicio del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica del instrumento de planeamiento propuesto.

De esta forma, la documentación presentada plantea el desarrollo de las determinaciones estructurales establecidas para el ámbito por el Programa de Actuación Urbanística número 2, aprobado en 1994, que prefijaba para el Sector 2 del PAU 2 una edificabilidad residencial de 55.260 metros cuadrados, una edificabilidad terciaria de 415 y una edificabilidad total de 55.675, con una previsión aproximada de 550 viviendas.

En relación con la vivienda protegida, lo aprobado en 1994 diferenciaba entre viviendas de protección oficial y de precio tasado, categorías vinculadas a la normativa vigente en el momento de su aprobación.

En este sentido, la propuesta presentada "reconduce" dichas previsiones al régimen vigente de vivienda de protección pública y contempla la reserva de, al menos, el 50 % de la edificabilidad residencial a viviendas de protección pública.