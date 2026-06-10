El Ayuntamiento de Alicante no envió al juzgado todos los correos que pidió la magistrada sobre Les Naus, según el PSPV

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ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante no envió al juzgado que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus todos los correos relacionados con el caso del residencial, según ha alertado la acusación popular que ejerce el PSPV del consistorio. Se trata de unas comunicaciones que solicitó la jueza que instruye la causa.

Así, el grupo municipal socialista, a través de un escrito firmado por el abogado Fernando Cazorla con fecha del martes 9 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, pide a la magistrada que reitere el "requerimiento de aportación de documentación en sus estrictos términos en los que fue realizado inicialmente" en una resolución del pasado 23 de mayo.

En dicha resolución, la jueza que investiga las adjudicaciones de estas VPP solicitó al Ayuntamiento que aportara "en el plazo de cinco días a partir de la recepción" de ese oficio "todos los correos remitidos" por el Servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría "en el período comprendido" entre el 15 y el 31 de enero de este año, "ambos inclusive", así como "los archivos que fueron adjuntos a dichos correos".

Sin embargo, según ha recalcado ahora el PSPV, en "el Certificado de Comunicaciones remitido por el Vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante" se indica: "Según los datos obrantes en las dependencias del Servicio de Gestión Patrimonial, en el expediente arriba referenciado constan incorporadas las comunicaciones remitidas por dicho Servicio a esta Vicesecretaría, correspondientes al período comprendido entre el 26 y el 31 de enero de 2026".

"NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO"

Por ello, el grupo socialista entiende que esa documentación "no se ajusta al requerimiento efectuado", ya que "aporta únicamente los correos que constan incorporados al expediente administrativo" y no "todos los correos" emitidos, "como se exigía", y recalca que "se acompañan únicamente los correos que van" del 26 al 31 de enero, "cuando el requerimiento comprendía el periodo" que va del día 15 al 31 de ese mes.

Según trasladaron desde el consistorio tras estallar la polémica de estas VPP, la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial alertó el 15 de enero de este año a la edil del área, Nayma Beldjilali, del PP, sobre posibles incompatibilidades de personal municipal respecto a las adjudicaciones y la concejala, ante esta situación, le pidió un informe al respecto.

Esta funcionaria señaló el pasado 20 de mayo, en su declaración como testigo ante la jueza, que no recordaba por qué en un informe final se omitieron nombres que sí estaban recogidos en borradores elaborados previamente.

También dijo que el 15 de enero de este año se enteró de quiénes eran los adjudicatarios, tras haber remitido desde la gestora de la cooperativa el listado. Este extremo, en principio, era necesario para poder cerrar el expediente de enajenación de la parcela municipal sobre la que se construyeron las VPP de Les Naus.

En la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, están la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, quien resultó adjudicataria de una VPP en el complejo de Playa de San Juan y dimitió de ese cargo tras la polémica surgida al conocerse este hecho. También fueron beneficiarios familiares de la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman.