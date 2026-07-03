El Ayuntamiento de Alicante pide "dejar trabajar" a la jueza y las comisiones de VPP para que "resplandezca la verdad"

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha pedido "respetar los tiempos de la justicia y las instituciones", así como "dejar trabajar al juzgado" y "a los órganos competentes creados" en el consistorio y Les Corts, como son las comisiones, "para esclarecer todos los aspectos relacionados" con la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, construida sobre suelo municipal que fue enajenado en Playa de San Juan, y "contribuir entre todos a que resplandezca la verdad".

Así se ha expresado este viernes en un comunicado remitido a los medios de comunicación, después de que el PSPV, con el apoyo de Compromís y EU-Podem, haya pedido la comparecencia "urgente" del alcalde Luis Barcala (PP) en la comisión municipal sobre VPP.

Esto llega, además, después de que este jueves el exconcejal 'popular' Toni Gallego dijera en Les Corts, en la comisión de investigación de Les Naus, que la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --que dimitió en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de un piso y que está investigada en la causa judicial al respecto-- le dijo en el pleno de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

Los grupos de izquierdas han insistido en que Barcala tiene que dimitir, mientras Vox, que poco después de trascender la polémica del residencial sí se sumó a la petición para que el alcalde dejara el cargo, ahora ha señalado que el primer edil "tiene que dar las explicaciones oportunas" y se ha preguntado "quién más lo sabía".

En ese comunicado, la portavoz del equipo de gobierno de Barcala no se ha pronunciado sobre el contenido de la comparecencia de Gallego en la comisión constituida en el parlamento autonómico valenciano.

Tampoco lo ha hecho el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (PP), quien este viernes por la mañana ha rechazado contestar preguntas de la prensa al respecto, después de que los medios de comunicación le hayan trasladado esa cuestión tras los tres minutos de silencio celebrados en la plaza del Ayuntamiento para condenar el doble crimen machista ocurrido en La Cañada del Fenollar.

"TRANSPARENCIA, CELERIDAD Y CONTUNDENCIA"

Según Cutanda, "es el momento de dejar trabajar al juzgado y a los órganos competentes creados" en el Ayuntamiento y Les Corts "para esclarecer todos los aspectos relacionados con la promoción de VPP de Les Naus, en la Playa de San Juan, y contribuir entre todos a que resplandezca la verdad y se establezcan las responsabilidades a que hubiera lugar".

La portavoz del ejecutivo municipal ha sostenido que, "desde el primer momento, el gobierno local ha impulsado el esclarecimiento de los hechos con transparencia, celeridad y contundencia cuando exigió de inmediato responsabilidades políticas, denunció el asunto en la Fiscalía e impulsó la creación de una comisión específica del pleno para aclarar los hechos".

"Se trata de dejar trabajar a quienes ya lo están haciendo para saber si alguien ha podido cometer algún delito o se ha aprovechado de su situación personal para obtener un piso; o de todo lo contrario", ha puntualizado Cutanda, quien ha añadido que "con ese mismo objetivo" el Ayuntamiento "dio traslado del asunto a los tribunales y se han puesto en marcha sendas comisiones" en Les Corts y en el consistorio.

CRÍTICAS A LA IZQUIERDA

Cutanda ha calificado de "sarcasmo y esperpento" que "los grupos de izquierda del Ayuntamiento de Alicante intenten dar lecciones de ética y moral cuando el Gobierno central que ellos respaldan a pies juntillas ha llevado a extremos insólitos, desconocidos e insospechados los niveles de corrupción, acoso y asalto de las más altas instituciones y magistraturas del Estado".