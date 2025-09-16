Ayuntamiento de Alicante saca a concesión el quiosco del antiguo Peret como heladería artesana por 1,2 millones de euros

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes, en la junta de gobierno local, la convocatoria de un procedimiento abierto para contratar la concesión demanial del quiosco situado en la Explanada de España, que anteriormente ocupaba la heladería Peret, para "su explotación como heladería-cafetería", con un plazo de siete años y la posibilidad de ampliarlo con dos prórrogas de tres años cada una y un canon de licitación de 1.263.828,18 euros.

Asimismo, el canon de licitación contará con un incremento interanual del dos por ciento, de manera que el primer año será de 170.000 euros y el séptimo año ascenderá hasta los 191.447 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Por su parte, la concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, ha señalado que "Alicante está cerca de recuperar una heladería icónica de la ciudad, situada en un espacio emblemático y que forma parte de la historia colectiva y personal".

Además, la edil ha asegurado que en el procedimiento "se ha incluido como requisito obligatorio que la concesionaria trabaje con productos artesanos", concretamente helados y granizados, con el fin de "continuar con la actividad tradicional desarrollada allí desde hace varias décadas".

En la misma línea, Cutanda ha incidido en que la elaboración propia de estos productos artesanos supone un 10% de los criterios cuantificables, mientras que el 90% restante es el canon ofertado.

CARACTERÍSTICAS

En cuanto a la instalación del quiosco, el Ayuntamiento ha indicado que ocupa una superficie de 39 metros cuadrados, con las correspondientes instalaciones de fontanería de agua y saneamiento y de electricidad e iluminación.

De este modo, el puesto está construido con una estructura metálica y se abre en grandes ventanales separados por postes de acero inoxidable. Además, cuenta con toldos "eléctricos" de color beige en tres de sus cuatro fachadas.

Respecto a la actividad del quiosco, es la de cafetería-heladería sin cocina, con permiso para elaborar alimentos con plancha, tostador y horno, siempre que no se generen humos.

Así, el adjudicatario "deberá realizar los trabajos y obras necesarios para restaurar y reparar el quiosco y sus instalaciones, tanto por el exterior como por el interior".

Por otro lado, el espacio de terraza externo al suelo objeto de la concesión ha quedado excluido, pudiendo ser de uso especial mediante autorización demanial, que se tramitará mediante un procedimiento administrativo aparte, sujeto a los condicionantes de la ordenanza que rija los veladores en la ciudad.

Esta superficie destinada a veladores tiene unas dimensiones máximas aproximadas de 180 metros cuadrados, coincidiendo con la de sombra del entoldado.