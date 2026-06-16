El Ayuntamiento de Alicante vuelve a prohibir las hogueras y el botellón en sus playas durante la Noche de San Juan

Imagen de archivo de la playa del Postiguet de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha recordado este martes que un año más ha prohibido fogatas, hogueras y botellón en las playas de la ciudad durante la Noche de San Juan, que se celebrará del 23 al 24 de junio.

Así lo ha trasladado la portavoz municipal y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa tras la junta de gobierno, en la que ha indicado que se activará un operativo de vigilancia de la Policía Local con medio centenar de agentes para "impedir el acceso a los arenales con leña y botellas de cristal".

Con esta medida, según Cutanda, el Ayuntamiento busca evitar "problemas de seguridad y suciedad para los usuarios de las playas" en los días posteriores a las fiestas, ante el "riesgo de objetos punzantes y cortantes".

Además, ha señalado que este año durante la celebración de Fogueres habrá "más seguridad", ya que habrá 4.600 efectivos de todos los cuerpos policiales, "600 más que el año anterior", y ha apuntado que se pondrá "especial atención" en las zonas con "mayor concentración de público", como la Plaza de Luceros, Explanada, Plaza de Toros, el Postiguet y Playa de San Juan.

Se incluyen controles preventivos, agentes de paisano, uso de drones y actuaciones específicas de prevención de violencia de género, protección de menores y el ocio nocturno, según ha precisado Cutanda.

Por otro lado, la portavoz del equipo de gobierno ha subrayado que se va a ampliar el espacio para el público general en la Plaza de Luceros, donde se disparan las mascletás, con "la reducción de espacios acotados".

De esta forma, se seguirá el círculo que establece la plaza con vallados circulares perimetrales que "no van a tener esos recovecos que tenían anteriormente". Con ello, el consistorio busca "garantizar más espacio para el público general" y que las vías de evacuación tengan "mayor amplitud".

En relación con estas vías de evacuación, Cutanda ha sostenido que, "por primera vez", se han señalizado con banderolas en la vía pública en el entorno de Luceros para el disparo de las mascletás de Fogueres, que arrancan este jueves.

PERMISOS Y FUEGOS ARTIFICIALES

Respecto a los permisos solicitados para 'racós' y barracas de Fogueres, la edil ha apuntado que quedan seis pendientes, si bien eso "no significa que no vayan a salir, sino que hay alguna subsanación que tienen que ultimar o algún informe que falta por llegar después de una subsanación". En cuanto a monumentos, ha asegurado que quedan "dos": Carrer Sant Vicent y Remigio Soler.

Finalmente, Cutanda ha incidido en que este año se estrenará una nueva ubicación para el concurso de los fuegos artificiales, de forma que los castillos se dispararán desde una zona "más central" de la playa del Postiguet, con "todas las medidas de seguridad".