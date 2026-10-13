El Ayuntamiento avanzará "en los próximos días" cuándo y cómo visitar la Venus de Alicante

Archivo - Presentación realizada en el Ayuntamiento de Alicante sobre el hallazgo del busto de la diosa Venus - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha asegurado este martes que "en los próximos días" el consistorio avanzará "cuándo y cómo" se podrá visitar el busto de la diosa Venus encontrado durante las obras de regeneración de la playa de La Almadraba.

Así lo ha trasladado Cutanda a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local. Durante su intervención, se ha referido a la Venus como "uno de los mayores hallazgos arqueológicos" del que estar "muy orgullosos".

Según manifestó durante el pleno ordinario municipal de julio la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali (PP), el busto se encontró el día 11 de mayo de un área de vigilancia arqueológica y a escasos metros del área de intervención arqueológica del yacimiento de La Almadraba.

El Ayuntamiento también resaltó que el catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia (UMU) José Miguel Noguera confirmó que el busto pertenece a la época altoimperial romana. También que el mármol del que está hecho es "de gran calidad" y que procede quizá de la isla griega de Paros, así como que "la escultura probablemente era de cuerpo entero a tamaño natural".

El pasado 1 de septiembre, Cutanda defendió que la Venus "cuenta con la seguridad necesaria para su preservación", al ser preguntada sobre si se incrementaron las medidas de seguridad para custodiar el hallazgo tras el robo del Tesoro de Villena, perpetrado el 27 de agosto.