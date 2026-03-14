El Ayuntamiento encarga el diseño de un mapa que identifique obras críticas y ayude a prevenir inundaciones

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VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de València va a encargar la realización de una modelación hidrodinámica del término municipal de la ciudad, con el objetivo principal de analizar y prevenir las inundaciones fluviales.

Para ello, la empresa que resulte adjudicataria del proceso de licitación pública deberá acometer el análisis detallado del episodio de tormenta extrema acontecido el 29 de octubre de 2024, tal como ha indicado el consistorio en un comunicado.

Esta tarea implicará la recopilación sistemática y el análisis de la información meteorológica e hidrológica disponible, procedente de fuentes oficiales y contrastadas, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la red del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Xúquer (CHJ) y la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

A partir de los resultados obtenidos, el personal técnico especializado desarrollará un análisis regional de frecuencia de precipitaciones diarias extremas, orientado a estimar con rigor estadístico la probabilidad de ocurrencia de eventos similares o más severos bajo condiciones climáticas actuales y futuras.

Con base en los datos recopilados, la empresa desarrollará un modelo meteorológico estocástico capaz de generar series sintéticas diarias de precipitación y temperatura con una duración mínima de 10.000 años, tanto para las condiciones climáticas actuales como para distintos escenarios de cambio climático.

HERRAMIENTA "ROBUSTA Y ACTUALIZADA"

Básicamente, según detallan desde la jefatura del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil, "se trata de contar con una herramienta robusta y actualizada para el análisis y prevención de inundaciones fluviales, considerando el impacto del cambio climático y de fenómenos meteorológicos extremos como la dana del 29 de octubre de 2024".

Cabe recordar que este episodio meteorológico provocó daños materiales y personales de gravedad en el municipio de València, lo que puso de manifiesto las limitaciones de los actuales sistemas de predicción y prevención de riesgos por inundación.

La ausencia de modelización actualizada, unida a los fenómenos hidrometeorológicos intensos que sufre el municipio de València, debido a su orografía, la presencia de cauces fluviales urbanos y periurbanos y la densidad poblacional motiva que, desde el Ayuntamiento, se haya considerado de "especial relevancia" impulsar la contratación un modelo "específico y detallado" que contemple este tipo de episodios de forma realista, a fin de poder actualizar de manera consistente el Plan de Inundaciones de la ciudad.

La escala de este modelado superará las establecidas en las cartografías nacionales y autonómicas de nivel regional, ya que deberán alcanzar un nivel de detalle que permita determinar, a nivel de calle, el calado de inundación en la ciudad de València.

Por ello se exigirá una resolución espacial mínima para la topografía base de un metro. La malla hidráulica será de resolución variable y ajustada al callejero, con el objetivo de optimizar la precisión y la eficiencia computacional.

IDENTIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SENSIBLES

De forma complementaria, la empresa adjudicataria desarrollará una cartografía específica para la identificación de infraestructuras y otros elementos críticos expuestos a riesgo de inundación. En este análisis se deberán incluir elementos tales como centros sanitarios, instalaciones de emergencias, infraestructuras de transporte, centros educativos y redes de servicios esenciales.

Esta información permitirá definir estrategias de protección y asegurar la continuidad operativa de servicios esenciales ante episodios extremos. Por último, se deberá incorporar un mapa del riesgo de arrastre de vehículos, basado en la interacción entre el calado y la velocidad del agua.

Al hilo, este análisis, apuntan, resulta "clave" en entornos urbanos, donde uno de los mayores riesgos durante una inundación es la movilidad de vehículos y su posible arrastre, lo que representa un peligro directo para la vida humana. El conocimiento detallado de estos puntos críticos servirá para planificar adecuadamente medidas de restricción de tráfico y rutas seguras en situaciones de emergencia.

ESTUDIO ESPECÍFICO DE L'ALBUFERA

Además, tal como recogen los pliegos técnicos del contrato, el modelo deberá contemplar la incorporación de forzantes marinos relevantes, tales como las mareas astronómicas, las sobreelevaciones meteorológicas y el efecto de la rotura de ola, con el objetivo de representar de manera realista la interacción entre dinámicas fluviales y costeras en la generación de escenarios de inundación compuesta.

En estos forzantes marinos, y en su interrelación con el modelo fluvial, se deberá tener en cuenta el estado hidrodinámico del lago de L'Albufera de València, que forma parte del término municipal y cuya evolución del nivel de agua puede influir de forma crítica en la gestión del riesgo de inundación en su entorno inmediato.

Dado que esta masa de agua se encuentra interconectada con redes de canales, acequias y estaciones de bombeo, su comportamiento, bajo escenarios de precipitación extrema o elevación del nivel del mar, deberá ser considerado en el modelado por el personal experto encargado del proyecto.

DOTACIÓN ECONÓMICA

El Departamento de Bomberos ha destinado una partida económica de 199.952,50 euros para la contratación del estudio de modelación hidrodinámica integral del término municipal de València. El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de 12 meses.

Las entidades interesadas en participar en la licitación pública pueden presentar sus propuestas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de forma electrónica, hasta las 23.59 horas del 20 de marzo de 2026.

La empresa adjudicataria deberá contar con personal técnico multidisciplinar y experto en sistemas de información geográfica (SIG), topografía, hidrometeorología, modelación hidráulica, ordenación del territorio, climatología extrema, crecidas, inundaciones y análisis de avenidas fluviales.