El Ayuntamiento lanza consejos para mascotas ante el eclipse: mantener horarios y evitar aglomeraciones

Archivo - Un perro en imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ofrece una serie de recomendaciones para las mascotas con motivo del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, como mantener horarios y evitar aglomeraciones.

La disminución de la luz puede hacer que algunos animales se desorienten o se comporten durante unos minutos como si estuviera anocheciendo, "una reacción breve y completamente normal", han apuntado desde el consistorio en un comunciado.

Por este motivo, se aconseja a las personas responsables de animales de compañía que mantengan sus horarios y rutinas habituales durante el eclipse. "La normalidad y un ambiente tranquilo son la mejor opción para que perros y gatos vivan este fenómeno", han dicho.

Entre las principales pautas se recomienda actuar con calma, evitar aglomeraciones y situaciones que puedan generar estrés, y no dejar a los animales sueltos, especialmente en espacios abiertos o zonas concurridas, por si se desorientan y pueden alejarse o perderse.

Asimismo, se recuerda que no debe intentarse que los animales miren directamente al sol. Los perros y gatos no necesitan gafas especiales para el eclipse, pero tampoco se les debe forzar a observar el fenómeno con naturalidad.