El Ayuntamiento de Requena (Valencia) investiga el origen de un vertido en el río Magro

El Ayuntamiento de Requena investiga el origen de un vertido en el río Magro - AYUNTAMIENTO DE REQUENA

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Requena (Valencia) ha abierto una investigación para determinar el origen de un vertido detectado este sábado en el río Magro, a la altura del puente de Jalance, y depurar responsabilidades, con el fin de "garantizar la protección del entorno natural y la seguridad de los vecinos".

Así lo ha indicado en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que ha señalado que las investigaciones "apuntan a que el origen podría encontrarse en el Polígono Industrial". "En este sentido, se han inspeccionado varias empresas del polígono y se han tomado diferentes muestras que serán analizadas", ha agregado.

"Desde el primer momento se llevan a cabo las actuaciones necesarias de la mano de la empresa gestora Aqlara para evaluar la situación y minimizar cualquier posible afección", ha afirmado.

El consistorio ha señalado que "ya han comenzado los trabajos de limpieza del cauce, estando prevista la actuación con cuba para la retirada de residuos". "Estas actuaciones desembocarán en la apertura del correspondiente expediente sancionador por vertidos", ha subrayado.