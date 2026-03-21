El Ayuntamiento de Torrevieja condena el crimen de la menor de tres años y se pone a disposición de la familia

Imagen de Eduardo Dolón - AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

ALICANTE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrevieja (Alicante), Eduardo Dolón, ha condenado el crimen de violencia vicaria en el que ha sido asesinada una menor de tres años esta madrugada en la localidad, al tiempo que ha subrayado que el consistorio se ha puesto a disposición de los familiares de la víctima.

Así lo ha manifestado el primer edil, después de que se conozca que la Guardia Civil está investigando el asesinato de una menor de tres años supuestamente a manos de su padre, un hombre de 40, en Torrevieja, en un caso en que la Delegación del Gobierno contra la violencia de género está recabando datos por si se trata de un caso de presunta violencia vicaria.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press la localización de dos cuerpos: el de la menor de tres años y el de su progenitor, en casa de este. Los hechos se han producido durante esta noche, detallan las mismas fuentes. Por su parte, el Instituto Armado ha informado de que la madre de la menor, una mujer de 36 años, expareja del presunto autor, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Inmediatamente, la Guardia Civil inició las comprobaciones localizando los cuerpos sin vida en el domicilio del presunto autor. No existían denuncias previas de malos tratos entre ellos, indican las mismas fuentes.

La investigación para determinar lo sucedido la está desarrollando el Equipo Mujer Menor de la UOPJ de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

Eduardo Dolón, que ha comparecido en representación de todos los ediles del consistorio, ha informado de que, en cuanto se tuvo conocimiento de estos hechos, se activaron tres equipos --formados por diferentes ediles-- que se han personado este sábado en el Hospital de Torrevieja, "donde hemos apoyado a todo el equipo de psiquiatras que estaban atendiendo, en este caso a la mujer y a todos sus familiares".

Por otro lado, ha continuado, "el concejal de Emergencias y Seguridad está coordinando toda la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad de la ciudad y también con el juzgado que lleva toda la investigación y la concejal de Salud Pública y de Sanidad ha estado coordinando con la dirección del hospital todo el operativo".

"Hemos puesto a disposición de las autoridades competentes la asistencia de la madre, en concreto de la víctima y sobre todo de su entorno más cercano, puesto que ella no residía en la ciudad de Torrevieja", ha abundado y ha agregado: "Ya hemos avisado, lógicamente, a todos los competentes para que, de forma coordinada, con toda la asistencia previa que hemos realizado en el ámbito municipal, se continúe con la asistencia de la misma".

Con todo, Dolón ha expresado, en nombre del consistorio, la "profunda condena" y "consternación" porque es "un dolor inmenso" los hechos citados. Dicho esto, ha puntualizado que el Ayuntamiento de Torrevieja está "sometido" a la investigación para que confirme los extremos para así "determinar algunas de las cosas que ahora mismo los ciudadanos más nos están demandando: si va a haber alguna convocatoria de minuto o minutos de silencio o si va a haber alguna declaración de luto oficial".

"En cuanto las autoridades competentes nos confirmen los extremos que acabamos de hacer público, pues lógicamente procederemos a comunicar ambos extremos que acabo de informar", ha apostillado.