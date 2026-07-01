El Ayuntamiento de València adquiere en subasta una obra de José Vergara por el tercer centenario de su nacimiento - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha incorporado a su patrimonio histórico el cuadro 'Sagrada Familia con San Juanito y ángeles músicos', obra del destacado pintor valenciano José Vergara (1726-1799), con motivo de la conmemoración del tercer centenario de su nacimiento.

La pintura ha sido adquirida por un precio de remate de 26.000 euros (más comisiones e impuestos) en la subasta celebrada este martes por la casa Segre Subastas (Madrid), tras ejercer el derecho de tanteo el Ministerio de Cultura en beneficio de la administración municipal, con lo que pasará a integrarse en las colecciones artísticas municipales del Museo de la Ciudad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Desde el gobierno municipal, queremos reivindicar la figura de José Vergara como uno de los grandes artistas valencianos del siglo XVIII y como impulsor de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, mediante la recuperación, la difusión y la puesta en valor de su legado", ha asegurado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

El edil ha subrayado que, con esta adquisición, "enriquecemos nuestros fondos con una pieza de excepcional calidad, importante formato y claramente representativa de la producción artística de Vergara, trayéndola de vuelta a la ciudad en el marco de la citada efeméride".

El cuadro, fechado en 1788 y procedente de una colección particular de Badajoz, pertenece al período final de Vergara, momento en el que el artista alcanzó una "extraordinaria síntesis" entre la tradición barroca valenciana y los ideales académicos de la Ilustración.

De acuerdo con David Gimilio, director del MuVIM y exresponsable de las colecciones del Museu de Belles Arts de València, "la composición se organiza con una delicadeza característica de su etapa más madura, en la que aúna gracia y elegancia en cada uno de los gestos de los personajes, y en la que se vuelca en transmitir ese concepto neoclásico del 'bello ideal'".

La obra, un óleo sobre lienzo de 175 x 120 cm, representa a la Virgen María, entronizada a la manera de una matrona romana, con el Niño Jesús dormido en su regazo y rodeada por las figuras de San José, San Juanito y de dos ángeles músicos, creando una atmósfera de "serena intimidad devocional".

REFINAMIENTO ROCOCÓ

La suavidad del modelado, la riqueza cromática de los paños y la elegancia de los rostros de los personajes, a los que Vergara integra en una escena cargada de dulzura y de refinamiento rococó, revelan la "plena madurez artística" de uno de los "grandes nombres de la pintura valenciana de la segunda mitad del siglo XVIII", ha subrayado el consistorio.

La figura mariana, serena y esbelta, se recorta ante un fondo arquitectónico que aporta nobleza al conjunto, parcialmente velado por un ampuloso cortinaje verde que cae en pliegues amplios y teatrales, subrayando el tono escenográfico de la representación, ha descrito.

A un lado, San José, con gesto contenido, parece amainar la melodía que interpretan los dos ángeles músicos, uno con una chirimía y otro con una vihuela, para no turbar el descanso del Niño Jesús. A los pies del grupo principal, San Juanito, el primo del Niño, repite el gesto del silencio llevándose el dedo a los labios e implica al espectador en la atmósfera de recogimiento.

Tal y como señala Gimilio, comisario igualmente de la exposición conmemorativa sobre Vergara del Museu de la Ciutat, "más allá de su evidente encanto formal, la obra admite una lectura iconográfica más profunda. El motivo del Niño dormido no es solo un recurso de ternura, sino que puede interpretarse como una prefiguración de la Pasión: el sueño apacible anticipa simbólicamente la muerte futura".

Según Gimilio, "la escena construye así un delicado equilibrio entre lo divino y lo cotidiano: los ángeles músicos evocan la gloria celestial, mientras la actitud doméstica del grupo central acerca el misterio al ámbito íntimo de la contemplación privada".

La pieza, desconocida hasta la fecha, puede relacionarse "estrechamente" con otra obra de Vergara ejecutada un año más tarde (1789) y propiedad de un coleccionista privado de Zaragoza con la que comparte dimensiones prácticamente idénticas, la disposición piramidal de las figuras, la presencia de los ángeles músicos y el delicado tratamiento de las formas y las veladuras.

Según apunta David Gimilio, "las diferencias entre una y otra son mínimas. Quizá, técnicamente, la de Zaragoza sea más perfilada y dibujística, mientras que, en la que ahora se ofrece, la pincelada sea más fluida y, por tanto, más sugerente y atractiva". "Se trata, pues, de dos versiones o réplicas, ambas firmadas por José Vergara en València", ha proseguido Gimilio.

La primera de ellas constituye la versión inicial, cuya originalidad "resulta clave para comprender la ejecución de una segunda obra al año siguiente para un comitente distinto". "En consecuencia, el valor de esta pieza no reside únicamente en su calidad pictórica, su composición o en el hecho de estar firmada y fechada, sino también en que representa la primera ocasión en que Vergara afronta una composición de tal envergadura, alcanzando un resultado tan satisfactorio que lo llevó a repetirla al año siguiente".

Pintor de referencia y hombre ilustrado, José Vergara fue uno de los artistas "más significativos" de la escuela valenciana del siglo XVIII y contribuyó decisivamente a la consolidación del academicismo en la ciudad.

FONDOS

El Ayuntamiento de València cuenta entre sus fondos pictóricos con una nutrida representación de obras de José Vergara y de su taller. De esta colección destaca especialmente el programa decorativo ideado para la Capilla de Santa Rosa de Lima (actual Casa Consistorial), que incluye tanto la decoración al fresco del templo como los lienzos de las ocho capillas laterales, actualmente en el Museu de la Ciutat.

Las colecciones artísticas municipales se completan con otras piezas de pintura de caballete de temática religiosa, como el Salvador Eucarístico o el buen pastor, así como con varios retratos de muy distinta valoración.