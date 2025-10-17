El Ayuntamiento de València aprueba este martes en comisión la ZBE de la ciudad, que funcionará desde el 1 de diciembre

Archivo - Imagen de archivo de una cámara instalada en la ZBE de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

Arranca con multas a vehículos de fuera de la provincia con etiqueta A, los de gasolina matriculados antes 2000 y los diésel de antes de 2006

El Ayuntamiento de València aprobará el próximo martes en la Comisión de Patrimonio, Recursos Humanos y Técnicos y Seguridad Ciudadana la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre de 2026, esta restricción al tráfico únicamente afectará a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia que tengan etiqueta A (también llamados sin etiqueta): los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel matriculados antes de 2006, según ha informado el consistorio en un comunicado.

A partir de enero de 2027 la limitación será para cualquier vehículo sin etiqueta que sea de fuera de la ciudad. Las restricciones serán ya totales a partir del 1 de enero de 2028, cuando afectarán también a los vehículos de los vecinos de València. En esta última fecha la prohibición alcanzará a todos los vehículos con etiqueta A, incluidos los de la capital valenciana.

La Zona de Bajas Emisiones se implantará de manera progresiva desde el próximo 1 de diciembre hasta su establecimiento definitivo en 2028. Afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores con la etiqueta A, según el catálogo de distintivos medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Quedarán excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas (pymes, o autónomos, entre otros) con el fin de "proteger los intereses económicos y sociales de la ciudad", ha detallado el edil de Movilidad y Policía Local de la capital valenciana, Jesús Carbonell.

Asimismo, tendrán excepción, previa solicitud de autorización, los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento PMR (para personas con movilidad reducida), los de familias numerosas o con menores de tres años, y aquellos donde viajen embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente.

BOLSA DE 48 ACCESOS

Tampoco tendrán restricciones los vehículos de emergencias, de servicios esenciales y los considerados históricos hasta 96 accesos al año. Además de lo anterior, y previa solicitud de autorización, los vehículos afectados por las restricciones tendrán una bolsa que permitirá 48 accesos puntuales durante el año natural a cualquier vehículo, ha añadido el consistorio.

Estarán también exentos los vehículos vinculados a la actividad económica, es decir, los de abastecimiento y servicios que se presten en la ciudad.

Entre las novedades, fruto de las alegaciones presentadas, las personas con movilidad reducida tendrán una autorización adicional de las que estaban planteadas inicialmente en la ordenanza para poder circular y atender sus necesidades de movilidad.

El Ayuntamiento ha remarcado que a los vecinos de València no les afectará la Zona de Bajas Emisiones hasta el 1 de enero de 2028. A este respecto, ha precisado que a fecha de hoy, a tres años de entrar en vigor la normativa para estos ciudadanos, solo un 8 por ciento de los vehículos que circulan censados en la capital valenciana se verá afectado en la práctica por la ZBE.

ÁREAS

La ordenanza define una ZBE: 'València ZBE', que abarca una superficie de 27,8 kilómetros cuadrados, casi toda la ciudad, y que está delimitada por la Ronda Norte, Tarongers, Serrería y el Bulevar Sur, ha detallado la administración local.

"Los vecinos de València no tendrán que preocuparse por la ZBE hasta 2028, ya que hemos optado por una normativa blanda. Pretendemos proteger los intereses económicos y sociales de los vecinos y, especialmente, evitar que los perjudicados sean aquellos con menos recursos", ha señalado Carbonell.

El concejal ha remarcado que "además, en 2028 la cifra de vehículos que no podrían circular será muy baja", al tiempo que ha afirmado que "aún así podrán circular 48 días al año" y ha detallado que sus responsables tendrán un título para viajar gratis todo el año en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). "La normativa no puede perjudicar a las personas con menos posibilidades para cambiar su vehículo", ha insistido Jesús Carbonell.

FINALIZANDO LOS TRABAJOS TÉCNICOS

El Ayuntamiento ha explicado que está finalizando los trabajos técnicos para la puesta en marcha del software que identifique y discrimine las matrículas de los vehículos según la tipología de su etiqueta, así como las cámaras a lo largo de toda la ciudad y los 44 paneles informativos en los lugares más significativos.

"Los trabajos conducentes a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de València siguen su curso en diferentes vertientes", ha manifestado el concejal de Movilidad. Asimismo, ha explicado que ya se han resuelto y atendido las alegaciones ciudadanas que se han presentado al texto de la ordenanza, como paso previo a su aprobación definitiva. Esta será en el pleno del próximo 28 de octubre tras haber pasado por comisión.

"FUERTE CAMPAÑA INFORMATIVA"

El edil ha asegurado que el consistorio contempla desarrollar "una fuerte campaña informativa para que todos los usuarios conozcan los detalles del funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones", una medida con la que "se dará cumplimiento a la normativa estatal y se mejorará la calidad del aire de la ciudad de manera ostensible".

"Se contempla una implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones", ha insistido Carbonell, que ha reiterado que "existirán excepciones en atención a circunstancias personales vinculadas a la discapacidad, las familias numerosas, las familias con menores de tres años o las mujeres embarazadas, entre otros supuestos". En este punto, ha reiterado que "también se permitirá 48 accesos puntuales con carácter anual a cualesquier vehículo".

Del mismo modo, ha recordado que "también estarán exentos los vehículos con etiqueta A vinculados a cualquier actividad económica de autónomos o empresas para no perjudicar su actividad económica". .