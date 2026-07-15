El Ayuntamiento de València y la APV acuerdan trasladar el antiguo faro del Puerto de la ciudad a la Marina

Imagen sobre el traslado del antiguo faro del Puerto de València a La Marina de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA/APV

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El órgano interadministrativo de cooperación y de gestión de la Marina de València, formado paritariamente por el ayuntamiento de esta ciudad y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), ha acordado una nueva ubicación para el antiguo faro del Puerto de la capital valenciana. En concreto, se ha decidido que el antiguo faro sea trasladado próximamente desde su ubicación actual, "alejada y fuera del alcance de la ciudadanía", a una nueva "completamente accesible en el área de la Marina".

Así lo han indicado, en un comunicado conjunto, el consistorio y la APV, tras la reunión del citado órgano celebrada este miércoles en el Ayuntamiento. Este encuentro ha contado con la participación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano; la tercera teniente de alcalde y concejala del área de Recursos Humanos y Técnicos, Patrimonio, Participación y Pedanías, Julia Climent; el secretario municipal, Manuel Latorre; la presidenta de la APV, Mar Chao, y el secretario general de Valenciaport, Jorge Herrero.

Entre los asuntos tratados se ha abordado la nueva ubicación del antiguo faro de València en el área de la Marina, en el canal de acceso y frente al edificio Veles e Vents. La medida cuenta "con el acuerdo del concesionario de las instalaciones náutico-deportivas" de ese entorno, "al estar en el ámbito de su concesión", han precisado el consistorio y la APV.

Desde esta última entidad se considera "una oportunidad y una necesidad promover el traslado del faro desde su ubicación actual a una nueva que sea accesible para la ciudadanía".

A este respecto, ha apuntado que "con la ampliación norte del Puerto de València finalizada en 2012, el faro quedó desubicado" y sin poder "cumplir su función de señal marítima". Por ello, "dejó de funcionar definitivamente en junio de 2015" y se instaló uno nuevo destinado a suplir al anterior.

La ubicación del antiguo en un entorno abierto al uso público "permitirá revalorizar un elemento emblemático y de gran valor social de la historia del Puerto de València y de los Poblados Marítimos" de la ciudad.

De este modo, se ha destacado la decisión de proyectarlo "hacia el futuro como un símbolo plenamente incorporado al frente marítimo de València que permita reforzar la relación entre el Puerto y la ciudadanía". El traslado del antiguo faro "permitirá recuperar y contribuir a la puesta en valor, conservación y divulgación del patrimonio histórico", han añadido.

Igualmente, han resaltado que la actuación prevista contempla su desmontaje, recuperación y reposición mediante una solución técnica que será diseñada para preservar sus elementos característicos.

FUTURO DEL VELES E VENTS

Otro de los puntos tratados en la reunión del órgano interadministrativo de cooperación y de gestión de la Marina de València ha sido el referido al edificio Veles e Vents, sobre el que se ha dado traslado por parte del Ayuntamiento del reciente acuerdo de la Junta de Gobierno Local del consistorio sobre el futuro uso público de este inmueble.

La Junta de Gobierno Local ha acordado iniciar las actuaciones para que el Veles e Vents acoja usos de utilidad pública e interés social gestionados por el Palacio de Congresos de València, como "un gran polo tecnológico gastronómico y de congresos", explicó el consistorio tras salir adelante esta medida.

El nuevo modelo de usos y gestión unirá la promoción de la gastronomía mediterránea y el producto local de la huerta con el turismo de congresos y la innovación en el marco del ecosistema 46 València Mediterranean Tech Hub.

El Ayuntamiento iniciará los trámites para que este espacio, construido originalmente para la 32 America's Cup y situado en La Marina, "se convierta en una infraestructura de utilidad pública orientada a la investigación y promoción de la gastronomía mediterránea, el turismo de congresos (MICE) y la innovación tecnológica".