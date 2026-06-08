Ayuntamiento de València sobre la cancelación del Festival de Les Arts: "Los promotores conocían las reglas del juego"

Imagen del recinto del Festival de Les Arts y asistentes tras su cancelación. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha señalado este lunes, respecto a la cancelación el pasado sábado del Festival de Les Arts por incumplimiento de la normativa acústica, que "lo que se ha hecho es cumplir con la normativa vigente", al tiempo que ha resaltado que los promotores del evento "conocían perfectamente el contenido de la ordenanza" así "las reglas del juego".

De este modo lo ha indicado el edil de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, que ha agregado que "cada uno ha ido adoptando las medidas y las decisiones considerando cada una de las partes".

Preguntado por la mala imagen que la suspensión de un certamen como el de Les Arts puede conllevar para la ciudad, el responsable municipal ha asegurado que la idea que se traslada es que "en València quien cumple la normativa está protegido y puede realizar cualquier tipo de actividad". "Este es un ayuntamiento serio y que siempre, siempre, siempre se cumple la normativa", ha defendido.

Giner se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras ser preguntado por las mediciones de sonido realizadas por la Policía Local durante el desarrollo de este festival en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por su cancelación y por si el Ayuntamiento va a buscar alternativas para que se puedan hacer festivales como este en la ciudad.

"Lo que se ha hecho es cumplir con la normativa vigente", ha expuesto el responsable municipal, a la vez que ha comentado que el pasado sábado también "hubo un concierto en Viveros" que "cumplía los decibelios" y se pudo llevar a cabo.

Respecto al Festival de Les Arts, el titular de Urbanismo, Vivienda y Licencias ha remarcado que "los promotores conocen perfectamente el contenido de la ordenanza y las reglas del juego". Asimismo, ha señalado que teniendo en cuenta eso, estos "podrán buscar" emplazamiento para sus conciertos "donde consideren sabiendo cuáles son las reglas del juego".

Preguntado por si se podría haber actuado de otra manera para no perjudicar a las personas que habían comprado una entrada para asistir al Festival de Les Arts, Juan Giner ha insistido en afirmar que "las reglas se conocían" y ha apuntado que "cada uno ha tomado las reglas y las decisiones en el momento en que ha considerado".

Tras ello, el concejal ha manifestado que se entiende que "los verdaderamente perjudicados" por la suspensión del festival "son el público asistente".

Asimismo, por las críticas hacia el Ayuntamiento desde la organización del certamen por no haber podido reunirse con la administración local, Giner ha aseverado que le consta "expresamente que ha habido conversaciones, varias conversaciones, entre concejales de este ayuntamiento y el director general" de CACSA "con ellos". "En ese sentido, si que ha habido conversaciones", ha apostillado.

Preguntado por la razón por la que "ni Ayuntamiento ni Generalitat asumen la decisión de cancelar el festival", el edil ha aseverado que "estamos en un estado de derecho y todo el mundo tiene derecho". En esta línea, ha comentado que se acata que el promotor del festival diga que "se ajusta a la ordenanza". "Las licencias son regladas y todo el mundo tiene sus derechos y su reglas del juego", ha añadido.

Sobre si se ha establecido alguna sanción o multa a los promotores del Festival de Les Arts por superar los decibelios permitidos, Juan Giner ha planteado que "la sanción más dura es el cierre".

TERRAZAS

Igualmente, preguntado por si desde el consistorio se va a atender a los promotores que están pidiendo algún tipo de espacio para celebrar estos festivales sin problema, Giner ha aludido a la decisión del Tribunal Supremo que anula un artículo de la Ordenananza de Contaminación Acústica de la ciudad.

Se ha referido así a la decisión del alto tribunal que deja sin efecto al artículo de esa norma municipal que establecía que las terrazas de hostelería tuvieran una distancia mínima de 30 metros entre ellas. Y ha aludido también a la gestión del anterior gobierno de la ciudad.

"Conforme va avanzado el tiempo en el que estamos gobernando, concluimos cada vez con más convencimiento" sobre "la inactividad y la mala profesionalidad del anterior equipo de gobierno", ha manifestado el edil.

Juan Giner ha apuntado que con el anterior ejecutivo "el tema de contaminación acústica recaía sobre el concejal --de Compromís-- Giuseppe Grezzi", al tiempo que ha expuesto que "como en tantas otras acciones, la sentencia que ha recaído sobre Les Arts es sobre supuestos del año 2019 y 2022", en referencia al festival.

Preguntado por si eso quiere decir que se podría cambiar la ordenanza, el titular de Urbanismo, Vivienda y Licencias ha respondido que lo que se va a hacer ahora es "cumplir la sentencia, como no puede ser de otra" forma y ha señalado que teniendo en cuenta ese fallo "algo habrá que hacer con la ordenanza". "Hay una sentencia que ha anulado un artículo", ha reiterado.