El Ayuntamiento de València concede licencia a Atitlan para la construcción del terciario junto a Nou Mestalla

Archivo - Imagen de la construcción del Nou Mestalla. - VALENCIA CF - Archivo

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha concedido a la firma Atitlan licencia ambiental y de obras de nueva planta para la construcción del espacio terciario proyectado junto al Nou Mestalla. Este permiso da luz ver a la edificación del complejo terciario inmobiliario de esa zona, con licencia para hotel, hotel-apartamento, centro comercial, oficinas y aparcamientos.

Así se recoge en una resolución firmada este miércoles por el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, y el secretario general de la administración municipal.

El terciario autorizado, compatible con el uso dotacional deportivo de la parcela contigua en la que se construye el nuevo campo del Valencia CF, se sitúa alineado a la calle Bernardo España Edo, en un solar que en la actualidad está vacío y en el que la excavación y la contención de tierras están ejecutadas en gran parte, como indica el documento. La solicitud de licencia indicaba que este complejo se ejecutará por fases.