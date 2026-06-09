El Ayuntamiento de València convoca el Premi Senyera d'Arts Visuals 2026

Archivo - Imagen de la fachada del Ayuntamiento de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha convocado el Premi Senyera d'Arts Visuals 2026, un galardón creado en 1957 para impulsar y dar visibilidad a la trayectoria profesional de artistas de la Comunitat Valenciana, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, ha indicado que a lo largo de su historia esta distinción ha reconocido "a figuras de referencia internacional como el escultor y pintor valenciano Manolo Valdés".

Las bases de este certamen, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia, indican que el Ayuntamiento concederá un único premio de 12.000 euros y que la obra premiada pasará a formar parte del patrimonio artístico municipal.

A este galardón pueden acceder personas físicas mayores de edad o personas jurídicas que reúnan los requisitos previstos en la convocatoria, con un máximo de una obra original que no haya sido premiada en ningún certamen o convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el lunes 29 de junio, ha detallado la administración municipal. Asimismo, ha precisado que las candidaturas se valorarán en función de la creatividad, la calidad técnica y la calidad artística, con una puntuación máxima de 33,33 puntos por cada criterio.

Formarán parte del jurado un vocal en representación de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y tres vocales designados por la Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales entre personas artistas, galeristas, críticas de arte, historiadoras, docentes o personal investigador.

Los ganadores de las últimas ediciones han sido Rocío Garriga (2025), por su obra 'Sueño ligero'; María Jesús González (2024), por una obra que reivindica la salud mental; y Antonio Samo (2023), por su escultura 'Posiciones'.