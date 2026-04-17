El Ayuntamiento de València convoca la realización de la creatividad y la campaña gráfica de las Fallas 2027

Archivo - Falla de Chaplin durante la mascletà, a 14 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha convocado a profesionales y empresas de diseño para la realización de la creatividad y la campaña gráfica de las Fallas de València de 2027. En concreto, ha aprobado abrir el procedimiento y las bases de la convocatoria, dirigidos a seleccionar a la empresa o profesional que se encargará de realizar la campaña gráfica fallera.

El acuerdo conlleva un gasto total plurianual de 18.029,00 euros, correspondientes a los ejercicios presupuestarios 2026 (6.050 euros) y 2027 (11.979 euros). Tal como se señala en las bases, la convocatoria está dirigida a profesionales, estudios de diseño o de ilustración, agencias de publicidad o empresas del sector, con personalidad jurídica, así como uniones temporales de empresas, según recoge el consistorio en un comunicado.

Las personas y empresas interesadas deberán presentar sus candidaturas en formato digital y exclusivamente a través de la sede electrónica municipal. En ellas habrán de incluir un dossier de trabajos específicos realizados por el profesional o empresa (un máximo de 10 trabajos) que estén relacionados con el objeto de este encargo; y el currículum personal o acreditación profesional de cada candidatura.

La elección de la persona o empresa que se encargará de la imagen gráfica de las Fallas del próximo año correrá a cargo de un comité de selección nombrado para la ocasión, bajo la presidencia del concejal de Fallas del Ayuntamento, y que estará compuesto por un diseñador/ilustrador, dos personas con trayectorias profesionales adecuadas a la convocatoria, designada respectivamente por la Interagrupación de Fallas de València y por el Gremio de Artistas Falleros, y un representante de la Junta Central Fallera.

El comité elegirá entre todas las candidaturas la que considere "más adecuada" y reúna "las mejores cualidades" para la realización del trabajo, según los criterios especificados en las bases: experiencia en proyectos parecidos, calidad en trabajos desarrollados, y originalidad y creatividad en los resultados.

Una vez resuelta la convocatoria, se convocará al profesional o empresa seleccionada a una sesión informativa, en la que se dará cuenta de las especificaciones técnicas y de concepto necesarias para la realización de la campaña gráfica. La ejecución del proyecto ganador incluye la creatividad y su adaptación a diferentes formatos.

El plazo para la presentación de candidaturas será de diez días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación de las bases en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Una vez haya concluido el plazo de presentación de candidaturas, el comité de selección celebrará la sesión de evaluación en un plazo máximo de diez días.

"EXCLUSIÓN" DE LAS ENTIDADES PROFESIONALES

Desde la oposición, el concejal de Compromís Pere Fuset, en declaraciones remitidas a los medios, ha acusado al PP y Vox de haber "confirmado su desprecio al sector profesional del diseño valenciano" y ha denunciado que la "exclusión de las entidades profesionales en el cartel de Fallas, como ya ha pasado con el de la Gran Fira, no es ninguna casualidad, sino una venganza política deliberada para apartarlas y negarles la representatividad".

Fuset ha censurado la "expulsión explícita" de organizaciones como la ADCV, la APIV o ComunitAD, "que hasta ahora aportaban criterio, profesionalidad y garantías de independencia en algunos de los encargos de diseños municipales con mayor trascendencia internacional". "El gobierno ha decidido eliminarlas de las bases para evitar su voz y su control", ha sostenido.

A su juicio, resulta "evidente que estamos ante una venganza por sus reivindicaciones y por haber defendido avanzar en un modelo transparente y de calidad como el que desde 2015 había conseguido grandes frutos y reconocimientos internacionales para los carteles festivos". "Esta involución tiene consecuencias claras, como un abrupto descenso en la participación y perder prestigio para el encargo y la imagen de la fiesta", ha advertido el edil de Compromís.

En este sentido, ha apuntado que el año pasado las entidades profesionales "ya explicaron públicamente los motivos por los que no animarían a sus centenares asociados a participar de este proceso, después de las descalificaciones amenazantes por parte del gobierno de PP y Vox".

En cualquier caso, ha argumentado que València "no se puede permitir este retroceso después de haber sido Capital Mundial del Diseño" y ha señalado que el Ejecutivo local presidido por María José Catalá (PP) lo que ha hecho es "desmantelar, por motivos sectarios, todo el camino construido conjuntamente con el sector".