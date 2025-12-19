El Ayuntamiento de València crea tres nuevos grupos de trabajo para reforzar la estrategia de València Music City

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha constituido y convocado esta semana la primera reunión de los tres nuevos grupos de trabajo de la estrategia municipal València Music City: Música Clásica, Música y Educación y Música y Salud.

Estos se suman a los grupos previamente existentes: Música Moderna y Música Tradicional. En total son ya cinco las mesas sectoriales para gestionar la música en la ciudad, ha explicado el consistorio en un comunicado.

Estos grupos dependen orgánicamente del Comité Asesor de la Música, que sitúa a València como una de las pocas ciudades del mundo que cuenta con una mesa de interlocución directa entre la administración pública y los representantes del sector musical.

Entre las funciones establecidas se encuentran las de analizar la situación de la música en la ciudad de València identificando necesidades de cada sector, proponer la realización de actividades para el impulso de la música en todos los ámbitos, fomentar la participación ciudadana en actividades musicales de índole formativa y vivencial, y generar espacios de encuentro entre músicos, estudiantes, instituciones y ciudadanía que tengan por objeto favorecer el impulso y promoción de proyectos de música en la ciudad de València.

MÚSICA CLÁSICA

En el grupo de Música Clásica están representados los principales agentes de programación clásica --Palau de la Música y Palau de les Arts--, así como las unidades artísticas de la ciudad --Orquestra de València y Banda Municipal--, y los centros culturales y teatros de gestión municipal que incluyen programación musical.

También tienen representación los organismos públicos con competencias en gestión musical en centros ubicados en la ciudad, como el Institut València de Cultura (IVC), dependiente de la Generalitat, y la Diputació Provincial.

Aparte del sector público, forman parte del grupo de trabajo como expertos invitados la plataforma profesional de la música antigua, clásica y contemporánea MUSACC, coordinada por Joan Cerveró, y la Academia Valenciana de la Música, presidida por Roberto Loras Villalonga.

Como miembros de otras instituciones con destacada actividad musical en la ciudad de València forman parte del grupo de trabajo la Coordinadora de Sociedades Musicales de la Ciudad de València COSOMUVAL y la Federació de Societats Musical de la Comunitat Valenciana FSMCV, así como el Cabildo Metropolitano a través del Prefecto de Música Sacra en la Catedral de València, Aquilino Gallego.

Entre otros asuntos, este grupo ha abordado la situación de la música clásica, el empuje a al Certamen Internacional de Bandes de Música, que cumple su 140 aniversario, y el Festival Ensems de música contemporánea, que es el decano de los festivales de música de nueva creación en España.

MÚSICA Y EDUCACIÓN

En el grupo de Música y Educación se ha reunido a todos los agentes de la educación musical tanto formal, no formal o informal de la ciudad, y de educación obligatoria y de régimen especial.

En este sentido, están presentes los conservatorios elementales y profesionales de la ciudad a través de sus respectivos directores, los colegios de primaria y secundaria y las dos universidades públicas, así como representantes de COSOMUVAL, la FSMCV y la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.

En este grupo se expuso la oferta de los más de 190 proyectos de educación musical que ofrece el Ayuntamiento de València a los centros educativos y se entablaron vías de colaboración entre conservatorios y escuelas de música con colegios de primaria y secundaria.

MÚSICA Y SALUD

En el grupo de Música y Salud se convocó también a representantes de instituciones y expertos invitados en el área del impacto que la música tiene sobre la salud y el bienestar de las personas, tema sobre el que existe una amplia literatura científica que cada vez aporta más evidencia.

Participan, además de representantes del Ayuntamiento, COSOMUVAL, Entrelazados, el Conservatorio Superior de Danza de València, la Fundación Músicos por la Salud, investigadores y expertos en música.

En este grupo se pusieron en común las iniciativas musicales de impacto sociosanitario de los distintos miembros y se implementaron vías para su puesta en marcha en el marco de la estrategia València Music City de la ciudad de València.