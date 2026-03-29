El Ayuntamiento de València y la Fundación Goerlich acuerdan reforzar la oferta cultural en el Centro Cívico de Aiora - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Acción Vecinal, y la Fundación Goerlich han firmado un convenio de colaboración institucional para reforzar la oferta formativa y cultural de la ciudad mediante el desarrollo de actividades en el Centro Cívico de Aiora, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, ha señalado que esta iniciativa busca "impulsar la organización de exposiciones, conferencias, cursos y talleres abiertos a la ciudadanía" y "orientados a promover la cohesión social, la participación vecinal y el acceso a la cultura".

Estas actividades se centrarán "de manera especial, en los ámbitos de la arquitectura y el urbanismo, el arte y la historia", ha agregado la administración local, que ha remarcado que con esta alianza las dos partes "refuerzan su compromiso con la difusión del conocimiento y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad" de València.

Entre las actuaciones enmarcadas en este acuerdo, destaca "la futura inauguración de una exposición permanente dedicada a la obra y figura del reconocido arquitecto valenciano Francisco Javier Goerlich Lleó", ha anunciado el Ayuntamiento.

Asimismo, se llevarán a cabo diversas actividades divulgativas en diferentes centros cívicos de la ciudad para acercar el legado de este arquitecto a los vecinos y vecinas de la capital valenciana y a sus visitantes.

Para la consecución de estos fines, el consistorio pondrá a disposición los recursos técnicos y espacios municipales necesarios, incluyendo las salas expositivas, además de facilitar la coordinación y difusión institucional de la programación.

Por su parte, la Fundación Goerlich asumirá la planificación, organización y ejecución de las actividades, "garantizando la participación de personal cualificado y el carácter público y gratuito de las mismas".

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

El convenio no conlleva contraprestación económica entre las partes. Cada entidad asume los costes derivados de sus respectivas actuaciones. Para supervisar el desarrollo del acuerdo, resolver incidencias y evaluar los resultados, se constituirá una comisión de seguimiento.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por periodos anuales.

Esta colaboración se enmarca en la estrategia municipal de fortalecimiento de la red de centros cívicos como espacios de encuentro y dinamización comunitaria en los barrios, ha detallado la administración local.

El Centro Cívico de Aiora, puesto en funcionamiento en enero de 2025 para el impulso del asociacionismo, ocupa un edificio proyectado en 1949 por el propio arquitecto Francisco Javier Goerlich Lleó. Las instalaciones, situadas en la plaza Francisco Javier Goerlich Lleó y cuya arquitectura es considerada una de las señas de identidad de València, cuentan con dos plantas y una superficie construida de 774,73 metros cuadrados ubicadas en el interior de una parcela de 2.768 metros cuadrados.