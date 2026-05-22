El Ayuntamiento de València invertirá 58 millones en el jardín del Turia los próximos años y renovará los tramos 10 y 11

Archivo - Imagen del Jardín del Turia de València - VISIT VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado una inversión de 58 millones de euros en el antiguo cauce del Turia, de los que 28 millones pertenecen a un contrato de gestión y mantenimiento integral durante cinco años, a razón de 5,6 millones cada ejercicio, cuyos pliegos están "casi ya terminados" y se publicarán "en breve". "Me gustaría que estuviera en marcha la nueva contrata, por supuesto, durante el año próximo", ha indicado.

Por otro lado, ha avanzado que la Junta de Gobierno Local aprueba este viernes uno de los tres proyectos "importantísimos" de obra que se llevarán a cabo en este enclave, cuando se cumplen 50 años de la cesión del mismo por parte del Estado a València, concretamente uno dotado con 16 millones de euros, que cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses, para renovar los tramos 10 y 11 --los de Ricardo Bofill--.

Así, se renovará todo el pavimento de la fuente del Palau de la Música y el tramo comprendido entre el Puente de las Flores-Alcaldesa Rita Barberá y el del Ángel Custodio. "Todo entero", según ha incidido la alcaldesa de la capital este viernes durante el encuentro 'València, proyectos y retos de futuro', organizado por el diario Las Provincias'.

Al margen de ello, Catalá ha indicado que el Ayuntamiento también gestiona otros dos proyectos para el jardín del Turia: un 'skate park' en el tramo 12 y una actuación en la zona del Parque de Cabecera. "En total, esos tres proyectos va a conllevar una inversión del Ayuntamiento de 29 millones de euros", ha concretado.

La responsable municipal ha reivindicado que el jardín del Turia es "la joya de la corona" de la ciudad de València y ha proclamado que ahora "ha llegado su momento, el momento de la inversión". "Al río no lo vais a conocer en los próximos años, pero era el momento, tocaba, y yo pienso que era muy importante hacerlo", ha enfatizado.

Y ha repasado: "Estamos haciendo proyectos maravillosos, hemos renovado todo el carril running, ahora la ampliación está en marcha, hemos renovado todo el alumbrado, estamos limpiando todos los puentes históricos, vamos a hacer un proyecto muy bonito en los puentes históricos, vamos a sacar el contrato de mantenimiento y gestión integral del río".