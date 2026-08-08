El Ayuntamiento de València lanza un decálogo de consejos para seguir el eclipse con seguridad

Decálogo del Ayuntamiento de València para disfrutar del eclipse con seguridad - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha lanzado un decálogo de consejos para seguir el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto con seguridad, entre ellas ver el eclipse desde casa si es posible o acudir al Punto de Observación Oficial, informarse a través de canales oficiales o planificar el trayecto con antelación.

Dentro del marco de la campaña de comunicación y concienciación a la población con motivo de este hecho histórico, las las cuentas en redes sociales del consistorio y la web municipal han explicado diferentes aspectos relacionados con el mismo que, además del decálogo, han incluido aspectos como la divulgación científica hasta consejos sobre cómo seguirlo.

El primero de los consejos es que el "mejor lugar" para seguir el eclipse es el propio domicilio, "si puedes ver bien el eclipse desde casa, quédate ahí", ha explicado el consistorio en un comunicado.

Por ello, el ayuntamiento ha animado a los vecinos y vecinas de la ciudad a que comprueben cómo se ve el eclipse desde balcones, terrazas y azoteas de los edificios entre las 19.30 horas cuando comience y a las 20.33, momento en el que se producirá el eclipse total durante apenas un minuto.

A este respecto, el segundo es consecuencia del primero: "si no, acude al Punto de Observación Oficial de la playa de la Malva-rosa". En este punto se ha habilitado una "amplia zona de la playa" para poder seguir el eclipse con "todas las comodidades".

Asimismo, ha informado de que en esta zona se instalarán la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y un Punto Violeta. Además, el servicio de Socorrismo se verá ampliado hasta las 23.00 horas. Otra de las recomendaciones es "estar informado siempre por canales oficiales para así conocer las últimas novedades y sobre todo tener la información correcta".

PLANIFICAR EL TRAYECTO Y LLEGAR CON ANTELACIÓN

Uno de los apartados del decálogo se ha destinado a consejos sobre la movilidad, uno de los temas "más importantes para que la jornada del miércoles se pueda disfrutar sin problemas". Es por ello que el consistorio valenciano recomienda "planificar el trayecto y llegar con antelación".

Además, ha recomendado consultar las afecciones al tráfico "puesto que, por ejemplo, la CV-500 se cortará a partir de las 18.00 horas, excepto para residentes, segundas residencias acreditadas y transporte público".

El Ayuntamiento de Valencia ha confirmado también que se ha decretado Previfoc 3 para dicho día, por lo que el bosque de La Devesa El Saler estará cerrado como prevención "por el alto riesgo de incendios forestales y solo se permitirá el acceso a playas y restaurantes por las vías principales" y a las 18.00 horas se producirá el cierre de la CV-500 como se ha anunciado.

"Es por ello, que la prioridad para seguir el eclipse debe ser dejar el coche en casa y desplazarse en transporte público o a pie", ha recalcado.

PROTECCIÓN E HIDRATACIÓN

Otro de los aspectos principales destacados por el consistorio es la protección de los ojos durante la duración de todo el eclipse, "hay que utilizar solo gafas homologadas ISO 12312-2:2015 y comprobar que están en buen estado".

"Las gafas deben usarse desde el inicio del eclipse a las 19.30 horas hasta su finalización, no hay que quitarte las gafas durante el mismo y mirar directamente al sol porque la exposición sin protección puede provocar lesiones oculares", ha continuado.

"En el lugar donde se vea el eclipse debe llevarse agua, gorra, protector solar y ropa ligera", ha resaltado. Asimismo, ha explicado que debido a las altas temperaturas y la posible presencia de un alto número de personas para ver el eclipse, "hay que prestar especial atención a menores, personas mayores y dependientes". El consistorio ha recomendado que "lleven una identificación con un teléfono de contacto para facilitar la localización de familiares en caso de pérdida".

Por otro lado, ha subrayado que "hay que cuidar el entorno, no dejar residuos y utilizar las papeleras y contenedores para tirar los restos que se generen".

Una vez finalice el eclipse se debe salir del Punto de Observación Oficial "de manera ordenada y siguiendo las indicaciones de la Policía, Protección Civil y el personal sanitario y municipal y en caso de emergencia hay que llamar al 112".