El Ayuntamiento de València moviliza 300 agentes de la Policía Local para el operativo especial de la Noche de San Juan

Archivo - Imagen de archivo de una hoguera de San Juan en una playa de València. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha preparado un dispositivo especial para garantizar la seguridad, la salubridad y la movilidad en las playas de la ciudad durante la Noche de San Juan, según ha informado en un comunicado el consistorio, que ha señalado que se trata de un equipo integrado por efectivos de diferentes servicios municipales.

El operativo cuenta con más de 300 agentes de la Policía Local. De estos, 218 estarán desplegados por las playas del norte y los otros 82, por las del sur.

En el litoral norte habrá un puesto de mando preventivo que agrupará todos los dispositivos de seguridad, Bomberos y Protección Civil. Este se situará en el Paseo Marítimo, en la conocida como 'explanada de los delfines', entre las 20.00 horas del día 23 de junio y las 6.00 horas del día 24. Se instalará también una carpa que funcionará como punto de coordinación, denuncia o recogida en caso de que algún menor se pierda durante la celebración.

Además, el retén de la Policía Local de la Malva-rosa y El Cabanyal estará abierto de manera ininterrumpida. La Policía Local también desplegará drones de vigilancia preventiva tanto en las playas del norte y en las del sur. El dispositivo contará también con el apoyo de la Unidad Canina de Operaciones Policiales (UCOP) en tareas de vigilancia.

Asimismo, el Grupo de Atención al Maltrato (GAMA) de la Policía Local estará, con una furgoneta de asistencia con el apoyo de un vehículo de servicio, al principio del Paseo Marítimo, junto al Hotel Neptuno y entre las 22.00 horas y las 4.00 horas.

PUNTOS VIOLETA

Desde el Servicio de Igualdad municipal se instalarán cuatro puntos violeta en las playas de El Cabanyal y la Malva-rosa --en el Paseo Marítimo-- "para ofrecer información, asesoramiento y prevención ante posibles delitos contra la libertad sexual".

El primero de estos puntos se ubicará en el cruce con la calle del Doctor Marcos Sopena, frente al Hotel Neptuno. El segundo, en la explanada de Las Arenas, junto al monumento dedicado a Antonio Ferrandis y la posta sanitaria 3 de Cruz Roja. El tercero, en la estatua de los delfines, en el cruce con las calles de la Séquia de la Cadena y José Ballester Gozalvo, y el cuarto, frente el restaurante La Alegría de la Huerta, a la altura de la calle de Vicent la Roda.

Cada punto violeta dispondrá de un equipo formado por tres profesionales con formación especializada en igualdad, violencia machista y atención a víctimas de agresiones sexuales.

La función de este dispositivo de asistencia es informar a la ciudadanía, realizar tareas de sensibilización y prevención, así como ofrecer apoyo, orientación y acompañamiento a cualquier persona que pueda sufrir o presenciar una situación de violencia sexual o sexista durante la celebración, ha concretado el Ayuntamiento.

BOMBEROS

Desde el departamento de Bomberos se instalará el lugar de mando preventivo en el paseo de la Malva-rosa, con una autobomba para actuar de forma inmediata en caso de que se produzca un incendio.

Además, la agrupación de voluntarios de Protección Civil instalará una carpa, que funcionará de 20.30 a 4.30 horas, para la atención y la recepción de menores que se hayan perdido.

También se prestará atención especial a las playas del sur, en las que está prohibido encender hogueras. Además de los efectivos del parque de bomberos de El Saler, se movilizará la unidad de drones con el fin de vigilar cualquier incidencia que pueda producirse durante la noche y garantizar la seguridad del parque natural.

SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA SANITARIA

El Ayuntamiento ha añadido que un dispositivo de socorrismo y asistencia sanitaria formado por cerca de 60 profesionales atenderá las urgencias en las playas del norte. Así, habrá dos médicos, cinco profesionales de enfermería, dos de personal coordinador, seis de personal técnico de emergencias sanitarias y 44 socorristas.

Igualmente se desplegará un centro móvil de operaciones, dos ambulancias de apoyo vital avanzado, dos de apoyo vital básico, tres vehículos todoterreno y un hospital de campaña que estará abierto desde las 20.00 horas del día 23 hasta las 7.00 del 24.

Las cuatro postas sanitarias de las playas del norte trabajarán de manera ininterrumpida desde las 10.00 horas del día 23 hasta las 7.00 horas del 24.

En la zona sur, la posta sanitaria de la playa de Pinedo estará disponible desde las 20.00 horas del 23 hasta las 3.00 horas del 24, con posibilidad de ampliación horaria hasta las 5.00 según la afluencia de gente. Habrá disponibles cuatro socorristas, dos técnicos de emergencias sanitarias y una ambulancia de apoyo vital básico de Cruz Roja.

Un total de 95 wc químicos que se instalarán en la Malva-rosa, El Cabanyal y Pinedo, ha añadido la administración municipal.

MÁS DE 25 TONELADAS DE LEÑA

Por otro lado, el Ayuntamiento repartirá más de 25 toneladas de leña que se distribuirán en nueve puntos del Paseo Marítimo atendiendo al dispositivo especial activado para el suministro, transporte y descarga en los puntos establecidos. La leña procede de la poda del arbolado viario municipal, por lo que "no supone ningún coste adicional" dado que "se realiza dentro de las funciones y con los medios propios de las contratas".

Así lo ha indicado la edil de Parques y Jardines, Mónica Gil, que ha detallado que esta "se repartirá clasificada y troceada en fracciones manipulables".

Para llevar la leña hasta la playa y repartirla se emplearán cinco camiones de cuatro o cinco toneladas aportados por la contrata de mantenimiento de arbolado viario. El servicio dispondrá de dos personas encargadas y de cinco oficiales conductores, además del personal de apoyo previsto en cada punto de reparto para colaborar en la descarga y vigilancia de la leña.

Este operativo empezará a las 15.30 horas con la carga de los camiones en la base de la contrata. La salida hacia el Paseo Marítimo está prevista a partir de las 16.00 horas, con una frecuencia estimada de salida de un camión cada 20 minutos. La descarga empezará a las 16.30 horas, con la colaboración de la Policía Local para evitar posibles incidencias durante las operaciones.

PANELES INFORMATIVOS

La concejalía de Parques y Jardines ha previsto que los puntos de apilamiento de leña estén correctamente señalizados y cerrados antes de las 16.30 horas, "con el fin de que la descarga pueda realizarse lo más pronto posible y con las máximas garantías de seguridad".

El Ayuntamiento también instalará paneles informativos con la ubicación de los puntos de leña y de las zonas de fuegos, así como de los servicios sanitarios.