El Ayuntamiento de València pone en valor el Portal dels Jueus en paralelo a las obras de renovación de la calle Colón

Portal dels Jueus, en la ciudad de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València aprovechará las obras de renovación que se están realizando actualmente en la calle Colón de la ciudad para poner en valor el patrimonio arqueológico existente en esta zona, en concreto, el Portal dels Jueus, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, ha indicado que estos restos arqueológicos, declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y musealizados en 1998 con motivo de la construcción de la parada de metro de Colón, "constituyen, junto con las Torres de Serranos y las de Quart, los únicos vestigios que se conservan de las puertas de la muralla de época bajomedieval en València".

La administración local ha señalado que el pasado 26 de junio, la Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales adjudicó la reposición de los paneles informativos del antiguo Portal dels Jueus, situado en la plaza de los Pinazo y junto a la calle Colón, a la empresa Matra Museografía y Hábitat S.L por un importe económico de 17.516,36 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de ejecución de dos meses.

El Ayuntamiento ha explicado que como parte de la musealización del portal se colocaron ocho paneles didácticos en la barandilla perimetral que delimita el recinto en el que se integran estos restos de la puerta cristiana de la ciudad. Asimismo, ha resaltado que "con el paso del tiempo, la climatología y el vandalismo estos elementos acabaron borrando y eliminando cualquier rastro de los paneles".

En ellos "se explicaba tanto el Portal dels Jueus como el resto del recinto fortificado y su evolución a lo largo de la historia, desde el siglo XIV hasta su demolición en el tercer cuarto del siglo XIX por orden del gobernador civil Cirilo Amorós".

"El deterioro sufrido por dichos elementos hace necesaria la instalación de una nueva señalética que mejore la imagen de este enclave patrimonial y que difunda los valores y la importancia del antiguo Portal dels Jueus, únicos vestigios que perdura de las puertas de la muralla de época bajomedieval junto con las Torres de Serranos y las de Quart", ha explicado el edil de Patrimonio Histórico en la capital valenciana, José Luis Moreno.

"Con esta actuación, damos igualmente cumplimiento al acuerdo alcanzado por unanimidad en la Comisión de Cultura --municipal-- del 23 de julio de 2020, a instancias del grupo municipal 'popular', ha agregado Moreno (PP).

Los trabajos previstos en el Portal dels Jueus incluyen la creación de contenidos, la realización de recreaciones virtuales y el diseño de los paneles y de las artes finales, ha detallado el consistorio, que ha precisado que estas tareas "cuentan con la supervisión de un arqueólogo especialista en la materia".

Respecto a los soportes de acero existentes que sujetan los paneles, el contrato contempla el desmontaje y la retirada de las actuales bandejas metálicas, su sustitución por otras nuevas de idénticas dimensiones y pintadas al horno, así como la colocación de ocho unidades de vidrio templado de ocho milímetros con perfilería de acero en su contorno con el fin de proteger las bandejas y de evitar posibles entradas de agua y de polvo.

Con carácter complementario, se prevé el repintado de la barandilla metálica que rodea los restos arqueológicos, excluyendo el pasamanos superior de acero inoxidable. Esto se hará en el marco de las obras de renovación del pavimento de la infraestructura viaria y del mobiliario urbano de la calle Colón que impulsa el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras, ha apuntado la administración municipal.

La intervención comprende, asimismo, la limpieza, la protección y la aplicación de imprimación anticorrosiva y de acabados de protección, "para garantizar tanto su integración en el entorno como su adecuada conservación y su durabilidad frente a la exposición ambiental".

UNA DE LAS DOCE PUERTAS

El Ayuntamiento ha comentado que el denominado Portal dels Jueus era una de las doce puertas de la muralla cristiana que daba acceso a la ciudad de València.

En 1421, el Consell mandó abrir un nuevo portal, flanqueado por dos torres, por lo que se procedió a demoler parte del tramo de muralla y la primitiva puerta del siglo XIV.

En la construcción del portal se utilizó piedra local, arenisca, procedente seguramente de las canteras de Godella (Valencia) explotadas en la época.

El nombre de Portal del Jueus alude al cementerio judío que había en las inmediaciones, sobre el solar que en la actualidad ocupan unos grandes almacenes comerciales y, con anterioridad, el Convento de Santa Catalina de Siena.

La muralla cristiana, imagen por antonomasia de la València antigua, se mantuvo en pie durante cinco siglos, hasta que fue derribada en el año 1865, ha añadido el consistorio, que ha señalado que "de esta importante estructura defensiva --una de las mayores en tamaño de su tiempo-- únicamente han llegado hasta nuestros días dos de sus portadas más monumentales: las Torres de los Serranos y las de Quart, además de los restos del Portal dels Jueus y de varios lienzos y paños de muralla".

Las demás puertas de la ciudad "cayeron víctimas de la piqueta ante la necesidad acuciante de la ciudad de expandirse más allá de sus murallas", ha destacado la administración local.

En el año 1993, con motivo de la construcción de la línea 3 de Metrovalencia, se realizó una intervención arqueológica en la plaza de los Pinazo dirigida por Vicent Escrivà, --actual director del Centro Arqueológico de l'Almoina-- destinada a definir la ubicación exacta, la planta, las dimensiones y el estado de conservación del lienzo de muralla y del Portal dels Jueus una vez localizados los restos".

También se pretendía "obtener la mayor información posible sobre el proceso constructivo y la evolución de la muralla en esta zona de la ciudad", con el objetivo de "poder contrastarla con la documentación obrante en el Archivo Histórico Municipal".

INTEGRADOS Y MUSEALIZADOS

En el transcurso de la intervención, promovida por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte y por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, se localizaron distintos vestigios arqueológicos correspondientes al Portal dels Jueus, lo que permitió que estos pudieran ser integrados y musealizados, ha concretado el consistorio.

Los restos se encuentran catalogados como Bien de Interés Cultural e incluyen elementos estructurales de la puerta, fragmentos de muralla y superficies de pavimento antiguo. Del tramo de la muralla ligado al antiguo portal se conservan al menos 1,20 metros de altura y aproximadamente siete metros de longitud.