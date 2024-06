El Ayuntamiento de València prohíbe pisos turísticos en Ciutat Vella excepto en Sant Francesc y la plaza del Patriarca

Catalá asegura que "no es el momento" de implantar la tasa turística y señala que "habrá tiempo" para "dialogar" con el sector hotelero

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que el gobierno municipal llevará a la comisión de Urbanismo la modificación del Plan Especial del año 2020 de Ciutat Vella, por la que "ya no se podrán hacer más apartamentos turísticos" en el distrito, a excepción de aquellos edificios destinados a uso exclusivo de pisos turísticos situados en la zona Sant Francesc y en la plaza del Patriarca, en la Xerea.

Así lo ha detallado Catalá este lunes durante una visita a un edificio de la avenida de Tarongers durante una visita que ha realizado a un edificio de la avenida de Tarongers, después de avanzar esta medida en una entrevista en Radio Valencia Cadena Ser, coincidiendo con su primer aniversario como primera edil.

En esta línea, ha sostenido que esta nueva ordenación responde al hecho de que un 10% de las viviendas de Ciutat Vella están destinadas a apartamentos turísticos, un porcentaje que, ha apuntado Catalá, "nos parece equilibrado con respecto a la vivienda habitual". Por ello, a excepción de los dos puntos mencionados, "en el resto de los barrios de Ciutat Vella, el resto de la Xerea, el Pilar o la Seu, por ejemplo, ya no se podrán hacer más apartamentos turísticos", ha señalado.

La primera edil ha destacado que la ordenación "precisa una nueva regulación que sea acorde a lo que nos han dictado también los tribunales" para que cuente con "la mayor de las garantías y la seguridad jurídica". Al respecto, ha recordado que el Plan Especial de 2020 "fue llevada a los tribunales" y el Ayuntamiento "perdió el recurso", pues el TSJCV "inhabilitó esa ordenación que se hizo en el PEP de los apartamentos turísticos". "En el año 2023 se estableció una moratoria de licencias, pero esa moratoria finalizará", ha apostillado.

La nueva regulación pasará, en primer lugar, por la comisión de Urbanismo de este mes de junio. Posteriormente, de derivará el expediente a la Generalitat, para que vuelva al Ayuntamiento y sea aprobado por el pleno municipal.

"PONER LAS REGLAS DEL JUEGO CLARAS"

Por otra parte, en cuanto a la moratoria general de licencias para la apertura de viviendas turísticas en València, María José Catalá ha defendido, en la entrevista en Radio Valencia Cadena Ser recogida por Europa Press, que esta medida busca "ordenar bien", "poner las reglas del juego claras" y "que haya seguridad jurídica para todos". "Lo que en ningún caso veo era el modelo anterior, sin ordenanza, sin inspecciones", ha afirmado, y ha señalado que el gobierno municipal ha puesto en marcha cuatro equipos inspectores, ha realizado 300 inspecciones y ha decretado 200 órdenes de cierre.

La primera edil ha indicado que "lo que más preocupa en este momento" al Ayuntamiento es la "actividad irregular" de los apartamentos turísticos. "Si no regulas esa no puedes pedirle tampoco al sector legal, al que paga sus impuestos, exigencias", ha considerado, a la vez que ha insistido en que la ciudad "no tenía las reglas del juego claras" en cuanto a los apartamentos turísticos.

"Nosotros no estamos en contra de los edificios enteros de apartamentos turísticos, ni siquiera estamos en contra de los apartamentos turísticos", ha manifestado Catalá, quien se ha posicionado "a favor del sector turístico". "Quiero ayudar al sector turístico a que aquí no llegue esa ola populista", ha agregado.

TASA TURÍSTICA: "NO ES EL MOMENTO"

Finalmente, preguntada por si es partidaria de instaurar la tasa turística, Catalá ha argumentado que "tiene que implantarse de forma coordinada y dialogada con el sector", algo que, ha lamentado, "no se hizo en su día", en referencia al impuesto aprobado por el anterior Gobierno autonómico y derogado por el actual Consell antes de su entrada en vigor. "Para mí no era el momento", ha añadido.

"La tasa turística, si llega algún día, llegará de acuerdo con el sector, pero no es el momento. Para mí no es el momento", ha valorado, y ha asegurado que "siempre" pensó y sigue pensando "hoy" que "no se puede seguir gravando la actividad legal cuando no se persigue la actividad ilegal".

Catalá ha recalcado que la tasa turística "afecta a la actividad legal" y, a su juicio, "es el momento de perseguir la actividad ilegal y de regular bien el tema del turismo, los barrios e intentar ordenar la ciudad". Así, ha insistido en que "no es el momento" --de la tasa turística-- y ha defendido que el sector hotelero "precisa un poquito de margen, un poquito de pulmón, un poquito de respiro". "Todos hemos sufrido y todo el mundo necesita su tiempo de recuperación", ha manifestado.

"Tiempo habrá para dialogar con ellos este tipo de medidas", ha afirmado la primera edil, que ha sostenido que "no es un 'no' por sistema". "Es un 'no' en este momento y empezad por vuestro trabajo, que es lo que nos dicen, y perseguid la actividad irregular", ha concluido.