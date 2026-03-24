El Ayuntamiento de València retira los 12 kilómetros de vallas desplegadas en la calle en Fallas

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València completará estos días la retirada de las vallas colocadas en la calle por las fiestas de Fallas. En total, este año se han desplegado unas 5.000 vallas amarillas para peatones, 600 más que en años anteriores, lo que equivale a 12,5 kilómetros continuos. De ellas, 2.200 vallas son de propiedad municipal y el resto se han alquilado, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Parte de esas vallas, unas 1.700, han servido para perimetrar los diversos itinerarios de la Ofrenda, a las que hay que sumar los 50 metros de mecanotubo que se han instalado en la plaza de la Virgen. Además, se han distribuido en diferentes puntos otros 700 vallas de obra, que miden tres metros y tienen patas de hormigón, y que se usan para la protección de los edificios patrimoniales o para perimetrar las zonas de seguridad de los castillos de fuegos artificiales. Son 300 vallas de estas características más que el año pasado.

Entre las vallas que se están retirando, se incluyen también las de la jaula de la 'mascletà', ubicada en la explanada central de la plaza de L'Ajuntament. Los trabajos finalizarán en las próximas horas y las vallas metálicas volverán a los almacenes municipales hasta el año que viene.

También se están retirando los elementos de protección del balcón principal del Ayuntamiento y de los balcones laterales de la Casa Consistorial así como los postes del cableado eléctrico y los de información ubicados en la plaza.

Este año el Ayuntamiento también ha utilizado 460.000 kilos de arena para sujetar elementos de los actos pirotécnicos o para proteger el asfalto del fuego, 180.000 kilos más que el año pasado. Igualmente se han colocado 2.000 placas de tráfico a lo largo de toda la ciudad.

ILUMINACIÓN

El consistorio ha reforzado el alumbrado de la ciudad en los principales puntos y recorridos de la fiesta. En concreto, se han instalado proyectores adicionales de entre 75 y 200 vatios, entre ellos 40 proyectores en la Plaza del Ayuntamiento; 20, en la Plaza de la Virgen; 32, en la plaza de la Reina; 18, en la calle de la Barcella y la plaza de L'Almoina y 16, en la calle del Micalet. También se han instalado tres cañones de iluminación sobre el cadafal y el remate de la imagen de la Virgen.

Un total de 26 operarios han trabajado desde el uno de marzo para montar y desmontar los elementos y atender las necesidades de mascletades, castillos, cabalgatas, ofrendas y otros actos festivos. Una flota de vehículos ha trasladado el material y los operarios municipales a los distintos actos. Así, se han usado diez furgonetas, cuatro camiones y 25.000 bridas para el movimiento y montaje de vallas, señalética y mobiliario urbano.

Otras seis furgonetas y nueve turismos del parque móvil municipal han apoyado y trasladado los servicios de bomberos en la Nit de la Cremà mientras que dos carretillas elevadoras, un camión-grúa y una plataforma elevadora han atendido diariamente las diferentes necesidades de las zonas de fuegos.

RAMPAS PARA EL ACCESO DE PEATONES

Además de estos actos, los operarios municipales han montado y desmontado rampas para el acceso de peatones a la Plaza de la Virgen, tarimas para los medios de comunicación, han trasladado extintores, mobiliario y pedestales y han apoyado a las necesidades técnicas del Centro de Coordinación Operativa (CECOR) y de las diferentes actividades.

La concejala de Servicios Centrales Técnicos, Julia Climent, ha destacado "el esfuerzo y el trabajo del Ayuntamiento y de los operarios municipales para que la ciudad pueda disfrutar de unas fiestas en todo su esplendor y, a la vez, que la ciudad sea capaz de volver a la normalidad en tiempo récord".

Según la concejala, "todo esto es fruto de un trabajo de planeamiento, logística, montaje y desmontaje que, muchas veces, no se ve pero que está detrás y que cada año se despliega desde muchas concejalías y, en concreto, desde Servicios Centrales Técnicos".