El Ayuntamiento de València revisará los cortafuegos de la Devesa para mejorar la protección frente a futuros fuegos

Un bombero durante las labores de extinción del incendio declarado en la Devesa de El Saler, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València revisará los cortafuegos de la Devesa de El Saler, tras el incendio registrado a finales de agosto en este parque natural, para determinar si son suficientes y qué actuaciones deben acometerse para mejorar su eficacia frente a futuros fuegos en esta zona forestal.

Este es uno de los acuerdos adoptados por unanimidad en la Junta Local de Protección Civil celebrada este jueves en el consistorio con carácter extraordinario para analizar la evolución del incendio de El Saler, el dispositivo desplegado en ese entorno y las medidas que deben adoptarse con vistas al futuro.

Además, desde el Cuerpo Municipal de Bomberos se ha destacado que la zona afectada por las llamas "no se puede pisar hasta que se tomen las medidas" correspondientes por parte "los órganos competentes" y se ha instado así a evitar visitas al entorno.

El concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, también portavoz del ejecutivo municipal, ha explicado tras esta Junta Local de Protección Civil que en esa reunión el jefe de Bomberos del Ayuntamiento de València, Enrique Chisbert, ha trasladado a los miembros de este órgano municipal las principales conclusiones extraídas de la intervención realizada en la Devesa a raíz del incendio y las dificultades encontradas por los equipos de extinción.

Desde el gobierno local han precisado, según ha informado el consistorio en un comunicado, que se ha constatado "la necesidad de reevaluar los cortafuegos existentes y determinar las actuaciones necesarias para garantizar que estos puedan cumplir adecuadamente su función, tanto para mejorar la protección del parque natural y de los vecinos como para facilitar el trabajo de los servicios de extinción ante futuros incendios".

Asimismo, se analizará, desde un punto de vista técnico, la gestión forestal y la acumulación de material combustible, "factores que afectan tanto a la conservación de la Devesa como a la seguridad de las personas que viven en ella y de los profesionales que intervienen frente al fuego" porque "podrían favorecer fuegos fuera de la capacidad de extinción".

Caballero ha señalado que "después de una emergencia de estas características" la "obligación" es "analizar lo ocurrido, aprender y mejorar para estar todavía mejor preparados ante futuros incendios".

El responsable municipal ha remarcado que esto "significa revisar todos aquellos elementos que puedan contribuir a mejorar la prevención, proteger a los vecinos y facilitar el trabajo de los bomberos".

"PODRÍA HABER ALCANZADO 180 HECTÁREAS"

Durante la Junta Local de Protección Civil también se ha analizado la evolución que podría haber tenido el incendio de la Devesa de El Saler sin la intervención de los servicios de extinción.

Desde el Ayuntamiento han expuesto que "según la simulación de propagación del fuego realizada" y "teniendo en cuenta las condiciones de viento y vegetación existentes en la Devesa, en apenas 90 minutos el incendio podría haber alcanzado unas 180 hectáreas del parque natural".

Así, han subrayado que "la actuación de los bomberos y de los medios aéreos permitió, por tanto, reducir aproximadamente en un 80 por ciento la superficie potencialmente afectada".

"Los datos demuestran la importancia de la rápida actuación de los bomberos. Sin su intervención, y con las condiciones de viento que se produjeron, estaríamos hablando de un incendio hasta cinco veces más devastador y de alrededor de 180 hectáreas afectadas", ha afirmado Caballero.

El concejal ha agradecido de nuevo "el extraordinario trabajo" realizado por los Bomberos del Ayuntamiento de València, los bomberos forestales, los tres consorcios provinciales de bomberos de la Comunitat Valenciana, los medios aéreos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, la Policía Local, el personal sanitario, los voluntarios y el resto de servicios que han participado en el dispositivo habilitado tras declararse el fuego, así como el "comportamiento ejemplar" del vecindario de El Saler.

INFORME TÉCNICO

La segunda línea de actuación acordada en la Junta Local de Protección Civil se centra en la recuperación de la superficie afectada.

El Ayuntamiento solicitará "la elaboración de un informe técnico pos incendio de impacto para la reforestación", con el fin de poder "determinar qué medidas inmediatas son necesarias para proteger la zona quemada, evitar procesos de erosión y degradación del suelo y favorecer su recuperación", ha destacado la administración local.

Este estudio, ha expuesto, "será el paso previo para establecer cómo debe abordarse la recuperación de la zona afectada, determinando cómo, cuándo y con qué especies debe actuarse" y "respetando los ritmos de regeneración natural y los criterios técnicos y ambientales".

Caballero ha aseverado que para ello se debe "esperar a que los bomberos den por extinguido el incendio". "A partir de ese momento, será el personal técnico quien determine el estado del suelo y de la vegetación, la capacidad de regeneración natural, el riesgo de erosión y dónde es necesario actuar de manera prioritaria", ha precisado.

NO EXTINGUIDO

Tras la reunión, el jefe de Bomberos del Ayuntamiento de València ha apuntado que el incendio de El Saler se ha dado por "controlado" y ha destacado que "no está extinguido" todavía.

"Tenemos pequeños rebrotes, sobre todo y básicamente, en la zona quemada", ha dicho, a la vez que ha explicado que esas son cuestiones que los bomberos tienen que "ir atendiendo a lo largo de toda la superficie de esa zona quemada".

Enrique Chisbert ha indicado que "cuando pasen entre 24 y 48 horas" desde que hayan desaparecido esos rebrotes se podrá dar por extinguido el incendio. El responsable de los bomberos ha comentado que en incendios anteriores se ha tardado "tres, cinco e, incluso, diez o doce" en dar por finalizados esos rebrotes y ha agregado que "va a depender de las condiciones meteorológicas y de cómo vayan estos días".

"Pensamos que la cosa va a ir bien y que va a ser pronto, pero no podemos dar un horizonte de un día, 24 horas o 30 horas de momento", ha insistido Chisbert, que ha añadido que la zona afectada por el fuego no se puede pisar todavía, por lo que ha pedido evitar visitas al entorno.

"Aunque declararemos como extinguido el incendio, no es conveniente pisar --el perímetro--", también "por el daño que se puede hacer al suelo y porque se pueden encontrar zonas con ramas" que pueden causar heridas, ha dicho. "Es una zona que no se puede usar o pisar hasta que se tomen las medidas que se tengan que tomar por parte de los órganos competentes", ha remarcado.