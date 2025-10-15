El Ayuntamiento de València traslada a la jueza de la dana que no hubo fallecidos usuarios de teleasistencia

Archivo - (Foto de ARCHIVO)Decenas de vehículos acumulados tras el paso de la DANA en el barrio de la Torre, en València. - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha informado a la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana de que no hubo fallecimientos de personas usuarias del servicio de teleasistencia como consecuencia de la barrancada del 29 de octubre de 2024.

Así consta en la respuesta remitida por el consistorio, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la solicitud de la magistrada de la copia del expediente de licitación del servicio, así como el listado de víctimas, si las hubiera.

Cabe recordar que la jueza requirió a la Vicepresidencia Primera del Consell y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda la remisión del listado de las 37 personas usuarias del servicio de teleasistencia fallecidas como consecuencia de la dana del 29 de octubre, con indicación de la localidad en que fallecieron y todos sus datos personales necesarios para su plena identificación. La petición de información se dirigió igualmente a la Diputació y al Ayuntamiento de València.

El Ayuntamiento valenciano ha enviado, en primer lugar, un escrito del Servicio de Bienestar Social en el que se señala que "no consta ninguna persona usuaria fallecida en las zonas afectadas por la dana a consecuencia de este episodio". "Asimismo, tampoco se ha registrado ningún fallecimiento por otras causas en el período comprendido entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2024".

Puntualiza, por otro lado, que el Servicio de Teleasistencia "no tiene por finalidad principal situaciones de catástrofe natural, sino que su objeto directo es dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia vinculada a la necesidad social, soledad y/o aislamiento". En todo caso, el mecanismo de actuación se contempla en la ordenanza de fecha de 30 de abril de 2020, que también adjunta.

Por otra parte, se hace llegar la información solicitada a la empresa adjudicataria de este servicio para personas dependientes --Atenzia-- para dar contestación al requerimiento judicial.

En relación con la solicitud de los 'Protocolos de actuación establecidos por el Ayuntamiento y la empresa prestataria del servicio para la adopción de medidas preventivas para salvaguardar la integridad física de las personas usuarias del servicio de teleasistencias en caso de catástrofe natural', se explica que la empresa incorporó al Proyecto Técnico "un plan especial de contingencia post catástrofe para reasegurar a las personas usuarias".

Dicho plan contempla un apartado de 'Atención en situaciones de contingencia'. Atenzia tiene desarrollado un Plan especial de protección ante el riesgo --aplicado a la ciudad de València--, de lluvias intensas y temperaturas extremas (frío/calor).

De manera previa, "contamos con una actualización permanente de las bases de datos de Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ayuntamiento de Valencia o Servicios de base afectados". En todos los casos, subraya la entidad, atienden a sus indicaciones y sugerencias y actúan conforme a una serie de criterios.

En el caso de temperaturas extremas o inundaciones contempla entre las actuaciones campas de masivas de prevención (posbilidad de uso del sistema Sistema Inteligente de seguimiento Atenzia --SIA--); pautas de protección y derivación a servicios sanitarios si procede.

En este punto, destaca el apoyo tecnológico con el que cuenta para "ser capaces de hacer llegar a toda la población lo más rápidamente posible las campañas informativas (por ejemplo, ante olas de calor, lluvias abundantes, vacunación ...) o de sensibilización, donde se requiere el envío de información a un volumen elevado de usuarios/as".

"Las comunicaciones llevadas a cabo, de forma masiva o no, pueden consultarse, gestionarse y monitorizarse en todo momento. De esta forma, se visualizan los contactos previstos para cada día, como, por ejemplo, comunicaciones de situaciones de emergencia, catástrofes, u otro tipo de información de interés. Se dispone también de la opción de crear plantillas modelo que puedan escogerse de forma predeterminada y trasladar cualquier mensaje a los/as usuarios/as del Servicio", detalla.

Este apoyo tecnológico, incide la empresa, se traduce en el Sistema Inteligente de seguimiento Atenzia, "un novedoso sistema de Operador Virtual que complementa el seguimiento que llevan a cabo los/as Operadores/as de Atenzia, permitiendo realizar actuaciones relacionadas con el Servicio de Teleasistencia con una intensidad muy elevada, fundamentalmente dirigidas e indicadas a situaciones de especial necesidad".

"El Sistema propuesto tiene un objetivo fundamental: informar o recordar una determinada acción/actividad agrandes volúmenes de usuarios/as a la vez. No sustituye nunca las tareas que realizan los/as profesionales del Servicio, y se aplicaría siempre previa aprobación por parte de las personas responsables del Ayuntamiento de Valencia", agrega.

INFORME IBERDROLA

Junto a esta documentación, la jueza de Catarroja ha recibido también un informe solicitado a Iberdrola, en el que la compañía señala que, conforme a lo previsto en su manual, ante el aviso de Aemet de que el martes 29 de octubre de 2024 se preveían condiciones meteorológicas adversas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U (i-DE) declaró internamente la situación de alerta el día 28 de octubre de 2024 y ello a fin de estar debidamente preparada para minimizar el posible impacto de estas en el suministro eléctrico.

Lo hizo a las 13.40 horas respecto de las provincias de Valencia y Castellón y a las 14.38 horas respecto de Murcia. El mismo día 28 de octubre de 2024, a las 14.36 horas, el responsable del COD (Centro de Operación de Distribución) Este Norte comunicó la declaración de alerta interna a la jefa del Servicio de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Esta comunicación se remite habitualmente por mensajería electrónica (WhatsApp) ante una situación de alerta, a efectos informativos, en el marco ordinario de comunicación con la Administración.