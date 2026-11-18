Archivo - El expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, a su llegada al juicio del ‘caso Imelsa’ en la Ciudad de la Justicia, a 25 de abril de 2023 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva considera que la confirmación de la condena al exalcalde de la ciudad y expresidente de la Diputació de València con el PP Alfonso Rus por el Tribunal Supremo representa "un ejercicio de justicia y un recordatorio de la importancia de preservar la honestidad en las instituciones públicas".

"Xàtiva no se merece que su nombre haya estado vinculado durante años a escándalos de corrupción. Nuestra ciudad es mucho más que las personas que la han gobernado y representa el esfuerzo, la honestidad y el trabajo de miles de ciudadanos y ciudadanas que merecen instituciones a la altura de su confianza", expresa el consistorio en un comunicado.

A su juicio, la confirmación de la condena a Rus a cinco años de prisión y 14 años de inhabilitación por delitos de malversación, prevaricación y falsedad pone de manifiesto la gravedad de unos comportamientos que "nunca tendrían que haber tenido lugar en el ejercicio de responsabilidades públicas".

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva expresan su respeto por el trabajo de la justicia y reiteran que "la corrupción es absolutamente incompatible con el servicio público y con los principios democráticos".

Además, señalan que esta sentencia "también tiene que servir para recordar que los recursos públicos son de toda la ciudadanía y que su gestión exige transparencia, responsabilidad y ejemplaridad".

"Hoy es un día para reivindicar una manera diferente de entender la política: una política basada en la transparencia, el respecto a las instituciones y la defensa del interés general", añaden.

Y concluyen: "La reputación de Xàtiva no pertenece a ningún alcalde ni a ningún partido político. Pertenece a toda la ciudadanía. Y es responsabilidad de todos preservarla".

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años de prisión y a 14 de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Alfonso Rus por el conocido como 'caso zombies' en las empresas del sector público Imelsa y Ciegsa, por contrataciones irregulares de personal.

El alto tribunal confirma esta condena por los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad, al igual que la ratifica en los mismos términos para el exgerente de Imelsa y autodenominado en su día 'yonki del dinero', Marcos Benavent, y para el exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla.

El TS confirma en lo esencial la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2023 por la Audiencia de Valencia en esta causa, que condenó a 19 acusados y absolvió a otros seis. Nueve de los condenados recurrieron el fallo al Supremo, que ahora desestima íntegramente siete de los recursos, incluidos los de Rus y Benavent y que centraron parte de sus alegaciones en las grabaciones que dieron lugar al procedimiento.

Únicamente el TS estima totalmente el recurso de una trabajadora en el gabinete de prensa de la Conselleria y en Ciegsa, cuya contratación no se considera irregular, y a quien se absuelve, lo que supone una reducción de la responsabilidad civil en favor de la empresa pública. De este modo, con esa absolución, estima en parte el recurso de Caturla, al que reduce la condena en cuanto al pago de responsabilidades civiles en favor de Ciegsa en la cantidad de 65,438,13 euros.

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, que considera que respecto de Benavent y de la exdirectora de Recursos Humanos de Imelsa María Gracia Escrihuela debió dictarse sentencia absolutoria.