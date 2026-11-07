Ayuso asegura que Sánchez "tiene miedo a cambiar La Moncloa por Soto del Real" y avisa que "del socialismo se sale"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto de precampaña este sábado en València. - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "tiene miedo a cambiar La Moncloa por Soto del Real", en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha subrayado que "del socialismo se sale".

Igualmente, la líder del PP madrileño ha advertido al secretario general del PSOE de que "lo que mal empieza mal acaba" y ha remarcado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es "imprescindible" porque "va a cumplir" con España. "Lo único que necesitamos es a un dirigente, a un presidente, a un jefe de equipo que entienda que la vida en la Comunitat Valenciana es de una manera, en Barcelona de otra y en Galicia de otra, y que cada uno, siendo auténtico, puro y real, puede pertenecer a un gran conjunto, a esta nación de ciudadanos libres e iguales", ha resumido.

Así lo ha manifestado este sábado, en un encuentro con militantes y simpatizantes celebrado en València, acompañada por el presidente de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València y candidata al Congreso por la circunscripción, María José Catalá.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha entrado el Mercado de Colón antes de dar inicio al acto de precampaña junto con Llorca y Catalá, ha sido recibida con aplausos de los asistentes y gritos de "Presidenta" y "Viva Ayuso".

Desde minutos antes del acto, centenares de simpatizantes y militantes del Partido Popular han rodeado el recinto para acceder el interior. Ayuso ha llegado al Mercado de Colón sobre las 12.45 horas de la tarde, con apretones de manos, abrazos y selfis con los simpatizantes que estaban en el recinto durante su recorrido hasta el escenario del mitin.

Diferentes comerciantes del Mercado de Colón han obsequiado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con diferentes regalos. Dentro del recinto, también ha habido un baño de masas cuando ha entrado la presidenta, que ha tardado más de quince minutos en llegar al escenario hasta que ha comenzado el mitin. Durante este paseíllo ha sonado, entre otras, la canción 'Livin' On A Prayer' de Bon Jovi.

Durante su intervención, Ayuso ha advertido a los socialistas de "la que se les avecina" porque, "cuando uno siembra tanto odio, y lo hace durante tantos años, y no es responsable de quien le ha dado su confianza, cuando no se ama a España, cuando no se ama a lo que haces, cuando solo estás pensando en ti mismo, claro que te destruyes". Y, por eso, ha pronunciado, "es una campaña que sí, que les va a parecer muy larga".

Según ha recalcado, esta campaña pone de manifiesto el "miedo" del PSOE "al cambio": "A cambiar La Moncloa por Soto del Real. Lo llevan mal. Y claro, lo que intentan es que seamos los demás los que tenemos miedo, que la gente tenga miedo a ese cambio, al cambio".

EL MIEDO ES "COGER UN CERCANÍAS" Y "QUE TE ROBEN"

"El miedo es coger hoy un Cercanías para llegar al trabajo o a la universidad. El miedo es ser artista y no pensar como la dictadura que ahora coloniza la mayoría de los servicios públicos de este país, porque si no, no hay subvención, porque no hay un premio, no hay un reconocimiento o encima hay persecución y acoso", ha manifestado Ayuso.

Y ha agregado: "Miedo a que te invadan, como ha pasado en Ceuta, que es una invasión de España a través de Ceuta. Miedo es que te ocupen tu casa, eso es lo que nos da miedo. Miedo es que te roben y que no ocurra nada, que te metan la mano en el bolsillo. Miedo da del guerracivilismo que nos están haciendo a españoles, cuya convivencia cada vez es más difícil entre amigos, entre hermanos, entre familias. Eso sí que da miedo, volver al pasado. Eso es lo que nos da miedo".