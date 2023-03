Ayuso carga contra la "gran mentira" del proyecto "de cartón" de Sánchez y su gestión "furibunda": "Su tiempo se acaba"

Pide poner "8.000 mociones de censura" al 'sanchismo' en las urnas el 28M: "España no les aguanta"



VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la "gran mentira" del proyecto "de cartón" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de legislar de forma "furibunda" para intentar "fabricar un país a su medida para que no salga de la miseria" y de quien ha asegurado que su tiempo "se acaba", tras una etapa marcada por el "descrédito institucional" en un país en el que "no hay institución que no esté carcomida" por un 'sanchismo' "del que no hay nadie que se libre allá donde vaya".

"Hasta cuándo vamos a aguantar semejante miseria", se ha preguntado Ayuso, al tiempo que ha reivindicado que el líder del Ejecutivo central "no puede seguir colectivizando y dividiendo" a la sociedad española, durante un acto en València en el que ha participado junto con el presidente del PPCV y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la secretaria general del partido en esta autonomía y candidata a la Alcaldía de València, María José Catalá.

Por ello, ha instado a los españoles a "decirle" a Sánchez en las urnas el próximo 28 de mayo que España "no les aguanta" porque es "mucho más que ellos". "No es solo la gestión de Moncloa, es el poso que deja el daño que está causando", ha expresado. "Solo pido que pensemos que el 28M podemos poner 8.000 mociones de censura al proyecto de Sánchez por toda España", ha incidido.

En esta línea, ha tachado de "gran mentira" el proyecto socialista, más cuando --en referencia a Sánchez-- es de alguien que "llegó con normas de cartón a dirigir su partido". "Si hizo eso con los suyos, qué no hará con el resto", ha deslizado, a la vez que ha acusado al también secretario general del PSOE de "popularizar la mentira en España como forma de hacer política".

En esta línea, ha reprochado a Sánchez que legisle de forma "furibunda" y "sin consultar" frente al modelo de "la transparencia y el acuerdo". "Si no tienes consenso para sacar las medidas, no las puedes poner en marcha", ha argumentado.

Por este motivo, ha augurado que el tiempo de Sánchez y su gobierno "se acaba", razón por la cual "tienen que llevar a España a un extremo para que por poco que arregle --el siguiente ejecutivo-- tenga manifestaciones, huelgas y los chiringuitos que tiene montados el PSOE para que puedan hablar de eso". "Faltan a la verdad y a España, --el Gobierno-- no se sustenta más", ha añadido.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))