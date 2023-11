Badenas pide que Olano se aparte de Grandes Proyectos y que no negocie con el Valencia porque hay "sospecha"

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde de València y portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juan Manuel Badenas, ha señalado que el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano (PP), debería apartarse de esa concejalía y ha señalado: "No hace falta que se dedique a negociar el asunto del Valencia porque hay una sospecha. La mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo".

Así se ha pronunciado Badenas en una entrevista con Plaza Radio recogida por Europa Press en la que ha considerado que Olano debería "echarse a un lado" en las negociaciones con el Valencia Club de Fútbol para la finalización del nuevo Mestalla. De hecho, ha insistido en que hay que avergiuar "si había algún tipo de relación" entre los propietarios del club, Meriton, y la consultora KPMG --para la que trabaja Olano, que tiene dedicación parcial--.

"Sin embargo, pues uno de los concejales --en referencia a Olano-- resulta que es el director de la oficina creo que regional, no solo de València, sino regional de KPMG". "Yo si fuera el señor Marí Olano ya me habría retirado, me dedicaría a otra cosa, no a esa justamente", ha insistido, para añadir: "Yo creo que mancillar, poner en duda la imagen de uno simplemente por aferrarse a una concejalía determinada...".

En esta línea, ha abogado por que "lleve otra cosa" puesto que cree que "no hace falta que se dedique a negociar el asunto del Valencia porque hay una sospecha. La mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Pues todos deberíamos parecerlo".

GAY GAMES

Por otra parte, preguntado respecto al desencuentro entre PP y Vox en el Ayuntamiento, que ayer votaron por separado en la Comisión de Hacienda respecto a la declaración de evento extraordinario de los Gay Games al oponerse la formación que dirige Badenas en la ciudad, ha insistido en que este evento que no debería llamarse así "porque si pueden participar personas que no son gays, que no son homosexuales, entonces el nombre está equivocado".

"Y si solamente pueden participar personas que tienen una determinada tendencia sexual supone una discriminación por razón de sexo o de tendencia sexual que está completamente injustificada", ha argumentado y ha recurrido a la Constitución Española para señalar: "Yo no puedo votar una cosa que va en contra del artículo 14, lo siento".

Este artículo señala que los españoles "son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por su parte, los estatutos de los Gay Games establecen que "todas las actividades que se lleven a cabo en estos juegos deben ser inclusivas por naturaleza y que ninguna persona debe ser excluida de participar por su orientación sexual, género, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, creencias políticas, habilidad atlética o artística, reto físico, edad o estado de salud" y, según la web oficial del evento, estos juegos "no buscan identificar a los mejores atletas gays, sino simplemente reconocer a los mejores atletas que compiten en los Gay Games, que son un evento abierto a todos".

Al afirmar el entrevistador que estos juegos se crearon porque la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI no estaban protegidos, Badenas ha replicado: "Eso lo dice usted" y ha defendido que en España, por el Código Civil, se pueden casar personas del mismo sexo y "hacer exactamente todo". "Yo sería el primero en defender a las personas oprimidas por esa razón. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se promuevan actividades solo para un determinado colectivo", ha indicado.

En esta línea, se ha mostrado en contra de la "discriminación positiva" porque "supone una discriminación negativa para la otra parte" y, preguntado por si cree que la gente considerará que Vox está en contra del colectivo LGTBI por declaraciones como esta, Badenas ha señalado que este sería "un pensamiento simplista".

"YO TENÍA UNOS TIEMPOS DISTINTOS"

Por otra parte, preguntado respecto a las relaciones entre PP y Vox en el Ayuntamiento, ha adelantado que "se van a observar diferencias porque somos partidos distintos" y ha asegurado que tiene "muy buena sintonía" con María José Catalá.

Sobre por qué tuvo que intervenir la dirección nacional de Vox para que hubiera acuerdo con el PP en València --el diputado en el Congreso Ignacio Gil Lázaro estuvo en el consistorio para negociar el pacto la tarde de antes de aprobar las nuevas ordenanzas fiscales--, ha señalado: "Madrid intervino porque Madrid quería que hubiera un acuerdo en València".

"El Ayuntamiento más importante de España en el que gobierna Vox es València, y yo creo que esto era un hito que se tenía que conseguir", ha dicho. Sin embargo, ha agregado que él, respecto a las negociaciones con el PP, "tenía unos tiempos distintos".

De hecho, ha negado que las negociaciones estuvieran "encalladas" antes de la visita de Gil Lázaro: "No, no estaban encalladas, estaban simplemente suspendidas, que no es lo mismo". "Se incorporaron algunas personas más en la negociación, pero quien dijo al final que sí, fui yo".

Incluso ha apuntado que, de haber seguido negociando bajo su batuta "seguramente" habrían "conseguido alguna cosa más" de las que pretendían. De hecho, ha reiterado su postura de conseguir una concejalía "con peso" porque no querían responsabilidades "de chicha y nabo".

Preguntado por qué concejalías son de este último tipo, ha señalado: "No se puede comparar Playas, que es una competencia muy importante, con Urbanismo, son cosas completamente distintas. ¿Qué es más importante? Urbanismo tiene mucho más peso. Playas, pues es muy importante, la vamos a ejecutar de maravilla. Agricultura, por ejemplo, anteriormente era una, podríamos decir, que podía ser de chicha y nabo, porque prácticamente no tenía presupuesto. De hecho, no tienen un solo funcionario asignado y lo vamos a tener que crear nosotros".