La bailarina y coreógrafa Elena Carvajal reflexiona en La Mutant sobre la invisibilidad y el cuerpo periférico - REMITIDA MUTANT/RAFAEL FRAZAO

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bailarina y coreógrafa extremeña Elena Carvajal reflexiona este próximo sábado, 31 de octubre, en La Mutant de València sobre la invisibilidad y la resistencia frente a la hegemonía visual en 'I was told not to make eye contact with Tom Cruise'.

El título de su propuesta es el de un artículo publicado por The Guardian en 2023 sobre la persona con más apariciones como extra en la historia del cine, Jill Goldston. Durante sus 60 años de trayectoria cenó con David Bowie y fue invitada a los Premios Oscar. Estuvo en todas partes y, al mismo tiempo, en ninguna. Esa paradoja sirve como punto de partida al espectáculo, explica la sala municipal en un comunicado.

La pieza cuestiona quién decide qué cuerpos ocupan el centro de la imagen y cuáles quedan relegados al fondo. Más que ofrecer una respuesta, Carvajal abre un espacio desde el que volver a mirar aquello que el cine y quizá también nuestra forma de mirar ha mantenido fuera de foco.

Esta sátira sobre el fracaso, el entusiasmo y la invisibilidad trata sobre cuerpos que se mueven sin ser vistos y de cómo el movimiento posee estos cuerpos para hacerlos discretos, casi invisibles.

'I was told not to make eye contact with Tom Cruise' es un proceso de creación escénica que surge de un período de investigación llamado 'Mucha mierda' en el centro de creación El Corralito, en el marco del festival TNT.

Este proceso previo se basa en un relato de autoficción que investiga la figura de los figurantes. A veces sus nombres no aparecen ni en los créditos y en ocasiones se les ha negado mirar a otras personas.

El trabajo revela poéticamente la tristeza que hay detrás de lo que no vemos. Un árbol, un boquerón, una cucaracha y una piedra son los protagonistas de esta retrospectiva sobre las andaduras escénicas, que toma el disfraz como símbolo no solo de asunción de roles, sino como sinónimo de borrado y desvanecimiento de la propia persona y del cuerpo.

El proyecto propone reflexionar de manera crítica sobre los cuerpos y las entidades que están en escena y cómo es la mirada que se posa sobre ellos. También sobre la radicalidad de una escena sin cuerpos.