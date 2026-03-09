Balance de cien días de Llorca: el PP valora que ha "rebajado la tensión" y Vox reivindica su influencia en el Consell

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 5 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España)- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro formaciones políticas con representación en Les Corts han hecho balance este lunes de los cien días de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat, que accedió al cargo tras la dimisión de Carlos Mazón. Un periodo que el PP ve como un ejemplo de que el nuevo jefe del Consell ha "rebajado la tensión política", mientras que Vox reivindica su influencia en la toma de decisiones del Consell. Sin embargo, el PSPV y Compromís han criticado este periodo: para los socialistas es un dirigente "sin proyecto" ni "autonomía" mientras que desde la coalición reprochan que hable de diálogo cuando "ataca" y "censura".

Así lo han transmitido desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este lunes. De un lado, el síndic del PP, Nando Pastor, ha asegurado que es "innegable" que Pérez Llorca ha "rebajado la tensión política" en la región y ha valorado que "ha impreso a la política valenciana su propia hoja de ruta". "Lleva en su ADN intentar dialogar, pactar y consensuar con todo el mundo. Lo hemos intentado siempre, pero depende de que la otra parte quiera, pero el ofrecimiento está ahí", ha afirmado.

Dicho esto, ha sacado pecho de algunas de las medidas impulsadas en estos últimos cien días por el Consell, como las nuevas deducciones fiscales y la ampliación "de las que ya había", las bajadas de impuestos y un trabajo para conseguir "una máxima del PP: que el dinero de los ciudadanos esté de verdad en sus bolsillos y no en los de la Generalitat". Además, ha valorado los datos de creación de empleo y el descenso del paro: "La Comunitat lidera, pese a muchos, la creación de empleo a nivel nacional".

A su juicio, "otra cosa que no tiene precio en política" es que Juanfran Pérez Llorca es alguien "que cumple con lo que dice", algo "fundamental", y ha señalado que, de las 35 medidas a las que se comprometió en su debate de investidura, en estos momentos "19 han sido cumplidas y 10 están en marcha". "Eso es un dato brutal", ha resaltado.

VOX "MARCA LA AGENDA"

Desde Vox, Joaquín Alés ha reivindicado la influencia de su formación en el Consell, ha asegurado que continúa en "esa línea de colaboración, siendo constructivos", y se ha congratulado de ello: "Estamos marcando la agenda del gobierno de Pérez Llorca". En general, ha resumido que en su partido se sienten "satisfechos con el trabajo" del Ejecutivo autonómico y la relación es "fluida", al tiempo que la influencia de Vox es "innegable".

"No se trata tanto de quién marca a quién, quién se lleva el punto, sino poner en el centro a las personas. Somos dos partidos que nos llevamos bien en la Comunitat Valenciana y trabajamos por el ciudadano", ha aseverado.

Así, ha destacado algunos de los "hitos" conseguidos hasta ahora con los que están "particularmente contentos", como la ley de simplificación administrativa, las rebajas de impuestos, el rechazo "cada vez más firme y más explícito" al Pacto Verde Europeo, las medidas para paliar el incremento de la inflación y el hecho de que la seguridad esté "en el centro de la agenda social como una de las principales preocupaciones de la población valenciana y en el centro de la agenda política".

Sobre si están satisfechos con la líder de trabajo del Consell en materia de política lingüística, Alés ha subrayado que en este ámbito "se está trabajando todavía en ello", por lo que "no hay resultados concretos", y ha insistido en defender que la Generalitat tiene que impulsar "una política que responda a la realidad social, a una libertad total": "Quien quiera estudiar en lengua valenciana, que estudie en lengua valenciana; pero lógicamente que no se deje desatendido a aquellas personas que no la utilizan diariamente".

PSPV: "LE DEBE EL PUESTO A FEIJÓO"

Por el contrario, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha insistido en que Pérez Llorca "llegó a la Generalitat Valenciana sin ser votado por los valencianos" en un momento en que "la mayoría de la ciudadanía lo que pedía era una convocatoria de elecciones, después de todo el escándalo del 29 de octubre, de la tragedia de la dana". Pero ha recalcado que tampoco ha sido votado ni "por sus militantes".

"Por tanto, si hay una cuestión que le caracteriza, tanto en la institución como en el partido, es que no ha sido votado por nadie, ha sido puesto a dedo por 'Génova', por --Alberto Núñez-- Feijóo, y esto demuestra que no tiene capacidad autónoma para liderar los debates que interesan a la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

A su juicio, Llorca es un presidente "sin proyecto" porque en estos cien días ha anunciado medidas que no son "ninguna novedad" puesto que ya "viene arrastradas del proyecto de Carlos Mazón". "Si el PP lo único que tiene que poner encima de la mesa como proyecto político para los valencianos son deducciones fiscales a personas que tienen rentas de hasta 60.000 euros, pues bien poco tiene que ofrecer", ha expresado.

También ha lamentado que sea un jefe del Consell "sin autonomía" porque le "debe el puesto" a Feijóo, por lo que "no quiere liderar el debate sobre la reforma del sistema de financiación, que aportaría 3.700 millones de euros adicionales para la Comunitat Valenciana".

Además, para Muñoz el actual Consell está "en descomposición" y "peleado entre sí", lo que demuestra "una tremenda parálisis de gobierno", en un contexto en el que ha asegurado que Pérez Llorca "le tiene miedo" al 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps "y su campaña alternativa" para tratar de liderar de nuevo el PPCV. "Lo mejor que podría pasar es que deje de resistir y de encubrir todo lo que está haciendo, que dimita él también y que convocara elecciones", ha agregado.

COMPROMÍS CUESTIONA EL "DIÁLOGO" DE LLORCA

Y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado que el balance de los cien días de Pérez Llorca al frente del Consell son "como si fueran mil" porque ha mantenido "el mismo gobierno" que su antecesor, Carlos Mazón. "Hay una canción italiana famosa que decía 'Parole parole' (palabras, palabras)", ha resumido, para seguidamente afear al jefe del Consell que "hable de diálogo" cuando "ataca" a instituciones como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o intente "censurar" autores en las escuelas.

"No se puede hablar de diálogo cuando cualquier tipo de propuesta que hace Compromís la tumban sin ni siquiera hablar", ha lamentado Baldoví, que ha reprochado al 'president' de la Generalitat que "solo dialogue con la extrema derecha" de Vox. "Pérez Llorca habla, pero 'de forment, ni un gra' (de hechos, ninguno)", ha agregado.

También ha criticado la postura del jefe del Consell con el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno y ha lamentado que, pese a que los empresarios "en diferentes reuniones le dicen que dialogue", él no haya sido "capaz de dialogar" con nadie al respecto. "Nosotros le decimos que estamos dispuestos a sentarnos para hablar, pero Llorca ha dicho lo que le dicen desde Madrid", ha cuestionado.

A su juicio, el jefe del Consell y también líder del PPCV está "más preocupado por volver a ser candidato" en las próximas elecciones autonómicas: "Es su principal preocupación".