Baldoví acusa a Feijóo y Tellado de ser "cómplices" de Mazón: "Los valencianos nunca perdonaremos al PP estos insultos"

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al secretario general del partido, Miguel Tellado, de ser "cómplices" del 'president' de la Generalitat y líder autonómico de la formación, Carlos Mazón. "Los valencianos nunca perdonaremos al PP estos insultos", ha subrayado.

En estos términos se ha manifestado este sábado Baldoví, en un audio remitido a los medios de comunicación, después de que Tellado ensalzara la gestión del Consell en la reconstrucción tras la dana y Mazón defendiera su labor tras la barrancada "a pulmón" y "sin un euro del Gobierno de España" durante la cena de inicio de curso político de los 'populares' en la Comunitat Valenciana que tuvo lugar este viernes en Benidorm (Alicante).

"Cuesta calificar las palabra Mazón. Lamentables, vergonzosas, insultantes. Dice que él sí que se toma en serio las emergencias, cuando esta misma semana hemos sabido que se quedó hasta las 19.00 horas en el Ventorro. También hemos sabido que su consellera ha mentido ante la jueza", ha manifestado.

Para el síndic de Compromís, "lo peor de todo es que tanto Tellado como Feijóo lo apoyan". "Son cómplices de Mazón. Los valencianos nunca perdonaremos al Partido Popular estos insultos", ha reiterado.