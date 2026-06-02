Baldoví acusa a Llorca y Ortí de "criminalizar" a docentes y ve "absolutamente vergonzoso que el 'president' se esconda"

Reunión entre Baldovía, Fullana, STEPV, CCOO y UGT - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la consellera de Educación, Carmen Ortí, de "criminalizar" a los profesores, en el marco de la negociación entre la Administración y los sindicatos para poner fin a la huelga en la enseñanza pública no universitaria.

Baldoví se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios, después de reunirse con los sindicatos STEPV, CCOO-PV y UGT-PV para "servir de escucha activa y acompañamiento" a la comunidad educativa porque la negociación es "posible" y las demandas que se hacen, "con un calendario muy trabajado y compartido, son alcanzables y necesarias".

Para Joan Baldoví, "un político que gobierna su país tiene que escuchar, tiene que intentar resolver los problemas de la gente y tiene que hablar con los representantes de los trabajadores para de resolver". Por lo tanto, ha dicho, "ese es nuestro objetivo: acompañar en toda la comunidad educativa, escuchar qué demandas nos están haciendo y, evidentemente, calendarizarlas para cuando tengamos nosotros la responsabilidad de gestionar".

"Lo que estamos viendo hasta ahora es un gobierno de la Generalitat, un presidente y una consellera absolutamente cerrados, absolutamente ausentes, absolutamente desbordados y lo que es peor intentando criminalizar al profesorado", ha indicado.

A su juicio, "es absolutamente vergonzoso que el presidente Pérez Llorca se esconda, esté cuatro semanas escondido, desaparecido, y que no dé la cara". "Por eso, nosotros hemos pedido su comparecencia en Les Corts", ha comentado.

Según Baldoví, "este problema solo se resuelve de una manera: haciendo lo que nosotros hemos hecho esta tarde, sentarnos con los sindicatos, escucharlos, hablar de qué calendario es posible y llegar a un acuerdo para solucionar las reivindicaciones educativas".

También, ha agradecido a "toda la comunidad educativa y en especial a los tres sindicatos que se reúnen con nosotros, por esa lección de dignidad que están dando día a día en las calles valencianas". "Esta huelga --ha agregado-- educativa será recordada durante mucho y mucho de tiempo, una huelga educativa absolutamente histórica".

"TENSIÓN TERRIBLE"

Por su parte, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha afirmado que la formación ha estudiado el documento base de los sindicatos, una propuesta "razonable y que se podría aplicar en la educación valenciana". Aunque ha reconocido que "la única duda es en cuántos cursos se necesitan para aplicarlo", si bien ha insistido en que es un documento "razonable y aplicable".

En la misma línea que Baldoví, Fullana ha pedido a Ortí que "deje de criminalizar la comunidad educativa" porque, a su parecer, "está generando una tensión terrible": "Su objetivo es dilatar la negociación e ir humillando los docentes y esto no está funcionando. La situación es insostenible y la verdad es que es paradigmático que ya llevemos cinco gobiernos en tres años, absolutamente inoperantes, y que tenga que ser la oposición quien ejerza de gobierno, quien se siente a negociar con la comunidad educativa. Es sorprendente".

"Uno de los argumentos de la Generalitat --ha continuado-- es que no hay dinero, que no se puede ofrecer más de esos 200 euros que se pusieron encima la mesa al principio de la negociación. Compromís ya presentó enmiendas el año pasado en el presupuesto y entendemos que el 1 de septiembre podría empezar ya una subida completa de 240 euros en el mes, no de 75 como la que han ofrecido. Y, a partir de aquí, ir mejorando esa propuesta, acercándonos a la propuesta catalana, por ejemplo".

Con todo, ha denunciado que "lo que se ahorrará la Conselleria con la huelga es el doble de lo que se invertirá con el incremento salarial", algo que a su juicio es un "escándalo" y una "burla" hacia la comunicad educativa.

Y ha concluido insistiendo que "muchas de las propuestas de los sindicatos son factibles a partir del 1 de septiembre". Entre otras, "el incremento salarial mucho por encima del que han ofrecido".

"Recordamos que la realidad es que lo que proponen son 75 euros en el mes a partir del 1 de septiembre", ha dicho y ha anunciado: "Presentaremos enmiendas para que esa subida sea desde el 1 de septiembre por un valor de 240 euros en el mes".