Baldoví afea a Llorca que ponga "un tuit" sobre la huelga y no se "encierre en un despacho" hasta llegar a un acuerdo

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que su respuesta a la huelga docente indefinida, iniciada este pasado lunes en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, haya sido "poner un 'tuit'" y no "encerrarse en un despacho" hasta llegar a un acuerdo con los sindicatos.

Así lo ha manifestado en un desayuno informativo, un día después de que Llorca compartiera un mensaje en redes sociales en el que aseguró que entiende las reivindicaciones de los docentes y su derecho a la huelga, pero subrayó que el Consell "siempre" está del lado de los alumnos de segundo de Bachillerato que "se juegan su futuro" y de sus familias".

Baldoví, que ha destacado que fue maestro y sus dos hijas estudian en institutos, se ha dirigido a los docentes en huelga y los alumnos y sus familias para decirles "que hay que aguantar" con "mucha fuerza y determinación". "Vamos a ganar", ha dicho en alusión a las reivindicaciones de los profesores.

Además, ha contrapuesto la "fraternidad" que se demostró en las calles de la Comunitat Valenciana en las manifestaciones durante la primera jornada de huelga con la respuesta del Consell, con Llorca sin hacer "ningún gesto para acabar con la huelga" y con la consellera de Educación, Carmen Ortí, "absolutamente fuera de la realidad".

Durante su intervención, Baldoví ha reprochado a Llorca que mantenga como conseller --actualmente de Hacienda, aunque hasta hace unos meses era el titular de Educación-- a José Antonio Rovira, a quien ha acusado de "abandonar a la comunidad educativa" en la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos.

Por otro lado, ha denunciado que la Conselleria de Educación "pretender eliminar un centenar de ciclos formativos" de FP en el próximo curso 2026-2027 y ha reiterado su propuesta de facilitar a las familias comedor escolar "gratuito y universal" para que se ahorren "800 euros al año" cada una. Es algo que según él sería posible mediante la recuperación del impuesto a los grandes patrimonios "eliminado por PP y Vox" y la inyección de cien millones de euros adicionales.