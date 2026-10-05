Baldoví apuesta por una marca “100% valenciana” y no cree que Llorca adelante las autonómicas si Génova no quiere

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, durante una entrevista concedida a Europa Press - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha abogado por que la coalición valencianista concurra a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una marca “cien por cien valenciana”, por lo que ha descartado sumarse a las conversaciones entre los partidos a la izquierda del PSOE para presentarse con la plataforma Frente Amplio.

Además, ha descartado la posibilidad de que el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, vaya a adelantar las elecciones autonómicas para que coincidan con las generales, ya que cree que es “un cero a la izquierda” y que no tomará ninguna decisión al respecto sin el visto bueno por parte de la dirección del PP.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Les Corts después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes el adelanto electoral.

“Encaramos este nuevo reto con las tres uves: valentía, valencianía y para conseguir que la vivienda sea realmente un derecho reconocido en el Congreso y que llegue a todo el mundo”, ha aseverado, tras señalar que la “mayoría social” pedía “medidas valientes” en este ámbito que el PSOE “ha tardado ocho años en presentar” y “la derecha las ha tumbado todas”, en alusión a los dos decretos rechazados la semana pasada por PP, Vox y Junts.

De cara al 29N, Baldoví ha explicado que Compromís está “hablando con todo el mundo”, con "mucha gente", pero ha hecho hincapié en que apuesta por “una opción cien por cien valenciana, desde el territorio”, porque considera que son las que “ilusionan” al electorado. Aunque ha prometido “generosidad”, ha insistido en defender una candidatura “hecha desde aquí” y “donde se pueda integrar una mayoría que lleve diputados valencianos a Madrid”.

DESCARTA SUMARSE A FRENTE AMPLIO

El nombre de Compromís “debe aparecer” en la papeleta electoral, ha subrayado. Y ha señalado “con toda rotundidad” que la coalición valencianista no está participando en las reuniones sobre la plataforma Frente Amplio, ya que ha reiterado que quieren una marca “valiente” y "hecha desde aquí, no desde Madrid”, que “ayude a construir una mayoría progresista en el Congreso”.

Baldoví ha remarcado que todo esto se debe tratar en los órganos internos de Compromís, en una ejecutiva que se convocará “durante hoy o mañana”, y no ha querido especular sobre los nombres que liderarán la candidatura, aunque “evidentemente” los diputados en el Congreso Àgueda Micó y Alberto Ibáñez “son personas que estarán encima de la mesa”.

En cualquier caso, ha hecho notar que “la maquinaría electoral es la que es” hasta el 29N, por lo que ha asegurado que Compromís trabajará “de forma rápida” para estar preparados: “Llevamos tiempo trabajando y estamos dispuestos, no tenemos miedo y estamos preparados para asumir este nuevo reto y llevar muchos diputados valencianos a Madrid”.

"LLORCA NO HACE NADA QUE NO LE DIGAN DESDE MADRID"

Respecto a si este adelanto de las generales puede influir en Llorca y hacer que convoque las autonómicas, Baldoví ha sostenido que el también presidente de la gestora del PPCV, quien todavía no ha sido anunciado como candidato ‘popular’ a la Generalitat, puede tener “muchas tentaciones” de hacerlo, pero no lo ve capaz.

“Si algo ha demostrado Pérez Llorca es que es un cero a la izquierda y que no hace nada que no le digan desde Madrid. Será Génova quien diga lo que tiene que hacer”, ha argumentado.