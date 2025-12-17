Baldoví (Compromís) cree que la reunión entre Sánchez y Llorca "llega tarde" y espera "que no sea una foto"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado que la reunión entre el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "llega tarde" y ha expresado su esperanza de que "no sea una foto".

Así se ha referido el portavoz de la coalición después de la reunión celebrada este miércoles en La Moncloa en la que el jefe del Consell ha presentado una serie de reivindicaciones y el presidente de la administración central se ha comprometido a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana.

Para Baldoví, "es un reunión que llega tarde porque llevamos casi 15 meses sin que las administraciones puedan hablar, pero entendemos que está bien que comiencen estas conversaciones mientras no sea una foto".

Asimismo, ha subrayado que, desde su formación, "siempre" han defendido que las administraciones "se tienen que entender y tienen que colaborar porque, al final, los damnificados esperan soluciones y no reproches, como ha sido hasta ahora tanto por la administración autonómica como por la estatal".

En este punto, ha insistido en que es un encuentro "que llega tarde", al tiempo que ha agregado que confía que "no sea una foto" y la reunión se traduzca en "medidas que ayuden realmente a las personas".

"Medidas --ha indicado-- como que se pague todo lo que aún no se debe del Consorcio de Seguros o como que, por ejemplo, se dote de atención psicológica a las personas afectadas por la dana".