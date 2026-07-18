Baldoví confía en un cambio de gobierno en la Generalitat frente a un Llorca "mediocre": "Vamos a dar la gran sorpresa"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts y aspirante a ser el candidato de la coalición valencianista a la Generalitat, Joan Baldoví, augura que en las próximas elecciones autonómicas habrá un cambio de gobierno y una mayoría progresista, frente al 'president' Juanfran Pérez Llorca que define como "mediocre" y del que "los valencianos ni siquiera saben su nombre".

"Yo creo que los números del PP dicen lo mismo que los nuestros: que aquí hay una posibilidad cierta de cambio, que el voto progresista se está movilizando, que no va a haber tanta abstención y que la gente comienza a saber lo que es un gobierno de derecha sometido a la extrema derecha. Y creo que aquí vamos a dar la gran sorpresa de todo el territorio", manifiesta en una entrevista con Europa Press sobre las perspectivas de Compromís de cara a las elecciones autonómicas.

Para lograr ese cambio de gobierno, Baldoví admite que deben sacar "un buen resultado" tanto Compromís como el PSPV que lidera la ministra Diana Morant. "Nosotros podemos ser esa casa donde muchos votantes que pueden sentirte decepcionados en el Partido Socialista puedan venir. Pero insistimos: necesitamos que el Partido Socialista tenga un gran resultado para que finalmente la suma pueda dar", argumenta.

De hecho, afirma que a él no le "importa" el resultado que saquen ambas fuerzas si la suma les da para superar a "las derechas" y así poder recuperar el gobierno valenciano. "Mi mayor interés es que en el Palau de la Generalitat haya un 'president' o una presidenta progresista", subraya.

Respecto a cómo ve a Morant en su camino hacia la Generalitat, Baldoví señala que "evidentemente es una persona preparada" y pone en valor su etapa como alcaldesa de Gandia, ya que considera importante que un político pase por la administración más cercana a la ciudadanía, "esa primera trinchera". "Es lo más duro de la política", asegura recordando su etapa como primer edil de Sueca.

Sobre su papel como ministra de Ciencia y Universidades, destaca que ha tenido la ocasión de negociar "un par de leyes" con ella y resalta su talante abierto a escuchar sugerencias. Por tanto, dice creer que "es una gran candidata" y que le "encantaría" y estaría "muy orgulloso" de compartir el Consell con ella, con "cualquier fórmula" de gobierno.

Preguntado por si Morant debería centrarse en su papel en el PSPV y dejar en el Ministerio, en lugar de esperar al inicio de la campaña electoral, el portavoz valencianista pone como ejemplo su experiencia: "Yo era maestro y concejal y siempre pensé que para ser un buen alcalde me tenía que dedicar todo el tiempo. Por tanto, tuve que irme de la escuela. Cuando fui elegido diputado, era teniente de alcalde de Sueca y siempre pensé que, si quería ser un buen diputado, tenía que centrarme exclusivamente en aquello".

"Pero lo que es aplicable para mí igual no es aplicable para otras personas --remarca--. Yo pienso así, pero no quiero imponer mi manera de pensar a nadie. Cada uno es libre de hacer aquello que considere oportuno".

En materia de financiación autonómica, Baldoví confía en que PSPV y Compromís puedan unificar una postura común si logran compartir el Consell, mientras vuelve a acusar a Llorca de actuar "como acólito de Feijóo y no como 'president' de cinco millones de valencianos" al negarse a aceptar la propuesta de reforma del Gobierno que supondría casi 3.700 millones de euros para la Comunitat. "Si yo fuera 'president' apretaría lo que hay que apretar e intentaría llegar a un acuerdo porque es el pan de los valencianos", proclama.

LLORCA, "UN 'PRESIDENT' NI FU NI FA"

Por otro lado, como balance de los casi ocho meses que lleva Llorca al frente del Consell, y el hecho de que el PP todavía no haya dado el paso para proclamarlo o anunciarlo como candidato electoral, Baldoví afirma que "es un 'president' prisionero de Mazón y de Vox", así como "un 'president' mediocre que no ha votado nadie y que toda su acción de gobierno va dirigida en un solo sentido: intentar ser digno del dedazo de Feijóo para que lo nombre candidato".

Pone como ejemplo la "estrategia" de Llorca de "presumir" haber aprobado unos presupuestos "aunque haya tenido que tragar con toda la morralla extrema de Vox para mantenerse como 'presidente'. "Es un 'presidente' ni fu ni fa (...) Un 'president' del que, ahora mismo, ni los valencianos saben su nombre", remata.

A pesar de ello, cree que Llorca será finalmente el candidato del PPCV "porque probablemente sea el que menos problemas le acabe planteando a Feijóo". "Una no quiere y el otro puede provocar problemas", apunta en alusión a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, y el presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputació, Vicent Mompó.

En cuanto a las perspectivas electorales del PPCV, Baldoví se muestra "consternado" con que siga gobernando "prácticamente el mismo Consell" que el que gestionó la dana de 2024, que provocó 231 fallecidos, y sostiene que no adelantaron las elecciones autonómicas tras la dimisión de Carlos Mazón como 'president' porque "sus números ahora mismo no les dicen claramente que van a revalidar esa mayoría".

"LA ALDEA DE ASTERIX Y OBÉLIX"

Asegura que la izquierda valenciana va a dar "la gran sorpresa" de las próximas elecciones autonómicas. "El País Valenciano se puede convertir en la aldea gala de Asterix y Obélix", ilustra, e insiste en mostrarse convencido de que en 2027 habrá un gobierno progresista en la Comunitat.

El síndic de Compromís se muestra tajantemente en contra de que coincidan las elecciones autonómicas con las generales, en el caso de que estas últimas se adelantasen, aunque admite que Llorca puede tener la "tentación" de hacerlo para, en su opinión, que se hable más de la política estatal y menos de la gestión del Consell.

"Eso es hacer trampas", advierte, y exige que en la campaña de las autonómicas se hable de los problemas que afectan a los cinco millones valencianos y de las soluciones que propone cada partido. En definitiva, "cada elección en su momento", zanja.

En el caso de Compromís, Baldoví asegura que es la fuerza que va "más adelantada" en el camino hacia las urnas porque ya anunció en el último Debate de Política General las 50 medidas que impulsaría como 'president'.

Entre esas medidas, promete que la primera sería recibir a las víctimas de la dana en la Generalitat "con una actitud digna" para darles "reparación" y después, en "los primeros cien días", impulsaría "una macro-ley para recuperar todos los derechos y libertades pedidos con este Consell tutelado por la extrema derecha". Posteriormente, quiere aprobar una ley de impulso a los servicios públicos, "escuchando a la comunidad educativa" y a sus reivindicaciones en la huelga de docentes.

Y asegura que insistirá, si llega al Consell, en acabar con los privilegios de los 'expresidents' --"de todos", recalca--. "¿Para qué nos sirve que Mazón tenga chófer si llega tarde a los plenos y luego se va a la playa?", se pregunta sobre el actual diputado del PP en Les Corts. También apunta contra Francisco Camps: "¿Qué ha hecho como 'expresident' además de gastar 15.000 euros en un año en gasolina?".