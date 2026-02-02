Baldoví desea que Feijóo "acabe reconociendo que mintió" con la dana y que explique por qué mantiene aforado a Mazón

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha confiado en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia de este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, "acabe reconociendo que mintió" sobre la tragedia, al tiempo que le ha instado a explicar por qué mantiene aforado "a un mentiroso" como el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón: "Si hay una persona que no está indicada para hablar de mentiras, justamente es Feijóo".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, el día en que Feijóo comparece ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Aprovechando este hecho, Baldoví ha mencionado unas palabras que Feijóo pronunció el domingo en un mitin: "La política consiste en tener gente honesta y estos señores mienten, mienten todo el rato, mienten incluso con las tragedias, y eso es una falta de respeto".

Sin embargo, el síndic de Compromís ha cuestionado que estas mismas palabras "vengan de Feijóo, que mantuvo durante un año la mentira de que estaba perfectamente informado" de la situación de la dana el 29 de octubre de 2024 y que también "mantuvo a un mentiroso como Mazón al frente de la Generalitat". Por lo tanto, estas manifestaciones a su juicio "son un sarcasmo", pero también "un insulto a las víctimas" de la riada.

Dicho esto, ha asegurado que, sobre la comparecencia de Feijóo en la comisión sobre la dana del Congreso, "podemos esperar que se reitere" en que "nos ha estado mintiendo durante un año". "Y mentir con un tema tan grave donde había 230 muertos", ha recalcado.

No obstante, ha confiado en que el líder del PP "acabe reconociendo que mintió y que solo dijo la verdad cuando la jueza le obligó a hacerlo", al tiempo que le ha instado a "explicar por qué mantuvo a un mentiroso como Mazón durante tanto tiempo", así como "por qué lo sigue manteniendo aforado", ya que es Feijóo quien "tiene la capacidad de pedirle el acta".

Para Baldoví, esto lo hace "para que no vaya ante la jueza de Catarroja" que investiga la gestión de la dana. Con todo, el síndic de Compromís en Les Corts ha insistido en que Alberto Núñez Feijóo "es el menos indicado para hablar de mentiras porque, si alguien ha mentido durante un año, ha sido él".