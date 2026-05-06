Baldoví, dispuesto a encabezar la lista de Compromís a Les Corts: "Estoy centrado en intentar ser el próximo president"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha mostrado su disposición a encabezar la candidatura de la coalición a Les Corts en las próximas elecciones autonómicas y ha asegurado estar "centrado en intentar ser el próximo 'president' de la Generalitat". Al mismo tiempo, ha confiado en que serán capaces de "arreglar lo que tengan que arreglar" para que la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra sea la candidata al Ayuntamiento de València.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, preguntado por cómo evoluciona la situación tras las diferencias que se produjeron la pasada semana en la ejecutiva de Compromís en València, a la que se preveía que asistiera Oltra para abordar la candidatura por València tras el paso adelante dado por la exlíder, pero finalmente no acudió.

"Esto evoluciona muy bien. Esto evoluciona a que Mónica Oltra será la próxima alcaldesa de València para disgustado del PP y de Vox. Llegará todo 'a rams de beneir' cuando toque, como siempre. Igual que los valencianos tenemos la famosa y mítica frase de que 'Quan toque, regarem' (cuando toque, regaremos). Regaremos seguro", ha declarado.

De hecho, ha asegurado que tiene "absoluta confianza" en los equipos de la coalición en el Ayuntamiento, "que acabaran un día u otro arreglándolo y, en definitiva, proclamando a Mónica --Oltra-- candidata a alcaldesa de València".

Cuestionado sobre qué tienen que arreglar exactamente, ha replicado que "lo que tengan que arreglar", para seguidamente esgrimir que él está en estos momentos "centrado en denunciar las vergüenzas del gobierno del PP y en intentar ser el próximo 'president' de la Generalitat". "'Quan toque, regarem', seguro", ha insistido.

"CUANDO ME PRESENTO A ALGO, ME PRESENTO PARA GANARLO TODO"

Preguntado sobre si intentará ser el próximo jefe del Consell, ha contestado: "Hombre, claro. Yo cuando me presento a algo, me presento para ganarlo todo". De hecho, ha argumentado que Compromís tiene que aspirar "no solo a un cambio de gobierno, sino a presidir la Generalitat": "Y en eso estamos empeñados, denunciando como hemos hecho esta semana las 'matafaules' del PP para arreglar conciertos ilegales a colegios del Opus Dei o hacer propuestas de ley, como hacemos cada semana, si nos dejan".

Sobre cuándo sería conveniente que Compromís abordara la candidatura a la Generalitat, Baldoví --que forma parte de Més-- ha señalado que cuando "lo crea" el partido y ha añadido: "Yo ya he mostrado mi disposición a encabezar la lista. El otro día escuché a mi compañero de coalición Carles Esteve --portavoz de Iniciativa-- que dijo que le encantaría que yo fuera el próximo candidato y le agradecí esas palabras".

Así, ha remarcado que está "en disposición" de serlo y ha señalado que, "cuando los órganos del partido decidan cómo va a ser y quién va a ser" el candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, él estará "encantado de aceptar lo que decidan". "Soy una persona absolutamente leal, disciplinada y que creo en los equipos, en los órganos y en las decisiones compartidas", ha zanjado.