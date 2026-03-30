Baldoví muestra "gran alegría" ante el paso dado por Oltra tras su "calvario": "Era un valor que había que recuperar"

Archivo - Mónica Oltra y Joan Baldoví - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que le produce una "gran alegría" que la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra haya decidido tomar la "decisión personal" de aceptar el reto de ser la candidata de la coalición a la alcaldía de València tras el "calvario", la "cacería" y el 'lawfare' (guerra judicial) que ha tenido que sufrir por parte de la "derecha mediática, política y también la judicial". "Era un valor que había que recuperar", ha resumido.

"Me produce una gran alegría que haya dado ese paso", ha expresado el síndic, en declaraciones a los medios este lunes, dos días después de que Oltra, en el congreso de Iniciativa celebrado el sábado, anunciara su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la alcaldía. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", proclamó.

Para Baldoví, con "el paso" dado por Oltra el hecho de "recuperar las instituciones valencianas" como el Ayuntamiento de València y la Generalitat "cada día está más cerca". Así, ha reiterado su "gran alegría personal", pero también la "alegría colectiva" de Compromís. "Creo que Mónica era un valor que había que recuperar", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que percibe a la derecha "muy nerviosa" por el paso dado por Oltra.

En este contexto, ha confiado en "aglutinar a toda la ciudadanía" con un "gran acuerdo por el cambio" y ha recalcado que Compromís es un proyecto "abierto" donde "cabe todo el mundo" con el "objetivo común de echar a la derecha de las instituciones". "Confiamos en que podamos aglutinar a una gran mayoría de ciudadanos que lo que están deseando es que haya un cambio en esta comunidad autónoma", ha expuesto.

Sobre ese hipotético frente de izquierdas, ha precisado que "eso son cosas que iremos hablando con el tiempo, son decisiones que se han de tomar pero nosotros siempre hemos dicho que Compromís es un proyecto que aspira a aglutinar a la inmensa mayoría de la ciudadanía en un proyecto claro: poner a la derecha a hacer vacaciones".

"TODOS CONFIÁBAMOS EN QUE DIERA ESE PASO"

Preguntado por si le ha pillado por sorpresa el anuncio de Oltra, ha confirmado que confiaba en que Oltra "diera ese paso", pero ha insistido en que era "una decisión personal complicada" que debía de tomar ella. "Pero todos confiábamos en que diera ese paso", ha admitido.

De hecho, ha desvelado que cuando ambos hablaron hace unas semanas "esa fue una de las cosas a las que hicimos referencia": "Desde el primer momento le dije que esa --aspirar a la alcaldía de València-- podría ser una gran decisión a tomar y que, en el caso de que la tomara, tenía evidentemente toda mi simpatía y todo mi respaldo". Además, ha confesado que, en aquel encuentro, Oltra "no tenía decidido aún qué paso dar", estuvieron "hablando en qué sitio podía ir" y él le mostro su opinión: "Quiero que vuelvas".

A juicio de Baldoví, en la Comunitat Valenciana "llevamos dos años y medio de gobiernos del PP y de Vox y ahora sabemos cuál es la verdadera cara de esta derecha", por lo que ha confiado en que "detrás de Compromís se aglutine una gran mayoría que ayude a que haya un cambio en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat Valenciana".

OLTRA ES UNA LÍDER "ABSOLUTAMENTE LIMPIA"

Sobre si asumen el desgaste que puede suponer que una líder que encabeza una lista al Ayuntamiento de València pueda sentarse en el banquillo, el síndic de Compromís en Les Corts ha considerado que en este momento "tiene ya bien claro, y además después de los autos de dos jueces diferentes diciendo que no se puede juzgar a una persona sin ningún indicio, que Mónica Oltra es una líder absolutamente limpia y que lo que se ha hecho con ella es una cacería, un 'lawfare' de manual".

Por ello, ha señalado en que desde la coalición asumen "responsablemente todo lo que pueda venir", pero ha insistido en que "la ciudadanía sabe que Mónica --Oltra-- es inocente y sabe que detrás de lo de Mónica Oltra no está más que la extrema derecha intentando que pague una pena de banquillo". "Lo tenemos claro: Mónica Oltra es absolutamente inocente y estaremos todo Compromís a su lado para hacerla alcaldesa de València", ha garantizado.

"COSAS QUE NO DEPENDEN DE NOSOTROS"

De hecho, ha defendido que tanto él como la diputada en el Congreso Àgueda Micó, ambos de Més --una de las tres formaciones que integran Compromís-- "desde el primer día" han apostado por poner "la mano en el fuego" por Oltra y ha indicado que, cuando tomen "la decisión en firme" de ratificar a la exvicepresidenta como candidata a la alcaldía, estarán a su lado "para hacerla alcaldesa". "Y la derecha puede ladrar, puede hacer lo que quiera; tendrá a un Compromís fuerte, unido y a su lado", ha advertido.

Preguntado por si en esa alianza debería de estar Podemos, ha replicado que eso "son cosas que no dependen solo de nosotros", sino que se trata de cuestiones "que hemos de seguir hablando", aunque ha incidido en que Compromís debe ser "la casa común donde la ciudadanía vea la posibilidad y la pulsión de ese cambio". "Nosotros hemos de generar esa ilusión y ese sentimiento de cambio", ha resaltado. "Lo otro, como me gusta decir a mí, ya vendrá", ha añadido.