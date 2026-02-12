Baldoví pide discreción y respeto en las negociaciones de una lista unitaria de izquierdas para poder "generar ilusión"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, atiende a los medios de comunicación - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha pedido "total discreción" en las negociaciones de una posible lista unitaria de izquierdas de cara a las elecciones generales, así como que haya "respeto" a todos los partidos que quieran sumarse a ese frente: "Menos focos y profundicemos, creo que se avanza más con discreción para generar posteriormente esa ilusión. Amontonar no siempre es sumar, hay que generar ilusión".

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, sobre el frente de unidad de izquierdas soberanistas planteado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien este miércoles reivindicó que fuerzas como Bildu, ERC, BNG o Compromís "se han ganado" representar a mucho votante progresista "más allá" de sus territorios, aunque dijo que le da "igual" quién lidere ese posible espacio político.

Preguntado por si Compromís está a favor de la integración que plantea Rufián, Baldoví ha reiterado que en la coalición valencianista quieren "hablar con sosiego y discreción", y hacerlo "desde el respeto, desde la singularidad, desde formaciones que estamos todos los días pegadas al territorio".

"Y a mí esa música me gusta, sin diluirme en otras cosas", ha recalcado, y ha reivindicado la "utilidad" de su coalición recordando que él fue "un entusiasta defensor de la moción de censura a Rajoy" durante su etapa como portavoz de Compromís en la Cámara Baja.

Ahora bien, ha recordado que en los comicios generales la circunscripción es provincial. "Por tanto, en base a esto trabajemos, y a mí esa música me gusta", ha reiterado.

GENERAR GANAS DE VOTAR

Respecto a si Compromís va a negociar con Rufián, Baldoví ha insistido en que hablan "con todo el mundo" si hay posibilidad de entendimiento, pero ha remarcado que "dos y dos no siempre hacen cuatro". "Ahora, la gente de izquierdas quiere votar, pero quiere votar con ilusión --ha argumentado--. Hemos de generar esa ilusión, esas ganas de votar, esas ganas de decir: podemos ganarle a la derecha".

Cuestionado por si ve como posibles líderes de una federación de partidos de izquierdas a Rufián o a la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha replicado: "Igual no hace falta una cabeza, igual las cabezas son las que estamos en los territorios. Igual eso suma más que una cabeza que venga desde Madrid, y lo digo como lo pienso".

